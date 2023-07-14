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Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

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Источник изображения: Фото: скриншот

Военкор Коц заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц показал видео с колонной ЧВК «Вагнер», которая движется по трассе М-4 в сторону Москвы. Кадры опубликованы 13 июля в Telegram-канале журналиста.


Коц выразил мнение, что ЧВК начала передислокацию из полевых лагерей. На кадрах видно, что длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы. Ее сопровождает полиция.

«Как сообщают подписчики, в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения», — написал журналист.


Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК, который начался 27 июня. Компания передала оборонному ведомству боеприпасы, вооружение и военную технику. В их числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт», 2С4 «Тюльпан» и бронетранспортеры (БТР). Среди переданной техники имеются десятки единиц, которые ни разу не применялись в боевых условиях.

23 июня руководство ЧВК «Вагнер» предприняло попытку вооруженного мятежа. На следующий день президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни» на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Владельцу ЧВК Евгению Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии.

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Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Гвоздика
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