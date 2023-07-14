Встречай оружие: армия приняла у группы «Вагнер» 2 тыс. единиц техники

Успехи ВС РФ возле села Торское создают условия для рывка на Красный Лиман и Изюм, полагают эксперты

Вооруженные силы РФ завершают прием вооружения и военной техники от группы «Вагнер». Уже передано более 2 тыс. единиц техники, включая сотни танков, самоходных артиллерийских орудий и РСЗО, а также две с половиной тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России 12 июля. В этот же день, по сообщениям источников «Известий», российским подразделениям удалось закрепиться на окраине населенного пункта Торское на краснолиманском направлении. Эксперты отмечают, что удачная наступательная операция на этом участке линии боевого соприкосновения поможет нашей армии выйти к Красному Лиману, Северску, а затем и к Славянску.

Сотни танков и РСЗО

Российская армия завершает прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», сообщили в Минобороны РФ 12 июля.

— Среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Колесная техника, принятая Вооруженными силами РФ от подразделений группы ЧВК «Вагнер» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Всего было передано более 2 тыс. единиц. В том числе сотни танков Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», зенитные комплексы «Панцирь», самоходные артустановки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт» и минометы «Тюльпан». Кроме того, гаубицы и противотанковые орудия, минометы, бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника и стрелковое оружие.

Также было принято более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.

Стрелковое оружие, принятое Вооруженными силами РФ от подразделений группы ЧВК «Вагнер» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Тяжелая гусеничная техника свозится на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не допустить повреждения асфальтированных дорог.

Ее доставляют в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения проводят техобслуживание и подготовку для ее дальнейшего использования.

Торский рубеж

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией в зоне проведения СВО, российские войска сумели закрепиться в районе пригородов Торского. Противник активно контратакует, но отбросить наши части он не смог.

По сообщению Минобороны РФ, в районе Торского в ДНР и Карамзиновки в ЛНР подразделения группировки войск «Центр» отбили две атаки противника силами до мотопехотного взвода каждая. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника недалеко от Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в ЛНР.

Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ 200-й мотострелковой бригады на огневой позиции в зоне проведения СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости

Выход к Торскому — это заявка на возврат Красного Лимана и рывок к Изюму, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Кроме того, это бои на северном фланге украинской группировки, которая сосредоточена на выступе в районе города Северска, — отметил он. — Их удачное завершение позволит выйти к Славянску — важному городу на севере ДНР. Освободить Славянск ударом с севера у нас в прошлый раз не получилось. Тем не менее продвижение на этом направлении позволит оттянуть украинские силы, даст возможность для маневра и создаст благоприятные условия для продвижения вперед на других направлениях. Атаки под Торским помогут очистить лес в районе Кременной, выровнять линию боевого и создать плацдарм для проведения более крупных операций.

Боевые будни

12 июля ВФУ продолжили попытки наступления на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в российском военном ведомстве 12 июля.

— На донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии за сутки успешно отражены 30 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское (ДНР), — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в двух районах западнее Андреевки и Клещевки в ДНР.

Военнослужащий во время боевой работы расчета реактивной системы залпового огня «Град» Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

На южнодонецком направлении группировка войск «Восток» отразила атаку подразделений 35-й бригады морской пехоты ВФУ в направлении Старомайорского. Пресечена попытка разведки боем противника в районе Угледара.

На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Идут волнами

На ореховском направлении ВФУ продолжают предпринимать попытки прорвать нашу оборону. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин стал свидетелем того, как наши бойцы отбивают атаки противника.

По его словам, ВФУ идут на наши позиции волнами и несут колоссальные потери. Часто бои не прекращаются сутками.

— Выехали против нас три «Леопарда» и семь «Брэдли». Уехали своим ходом один «Леопард» и один «Брэдли» — у остальных не получилось, — вспоминает военнослужащий ВМФ РФ с позывным Боцман.

Уничтоженные в зоне СВО танки «Леопард» и боевая машина пехоты «Брэдли» Источник изображения: Фото: соцсети

За подбитую немецкую и американскую бронетехнику они уже получили награды.

Бойцы признаются, что гордятся тем, как идут по стопам своих предков: как и деды в 1943-м году, бьют тяжелую немецкую технику на родной земле.

Сбит украинский Ми-24

За последние сутки в зоне проведения специальной военной операции ВФУ потеряли не менее 715 человек и 43 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 12 июля.

На херсонском направлении штурмовые группы продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста.

ВКС России в воздушном бою в районе Черевковки в ДНР сбили вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре крылатые ракеты Storm Shadow и 15 украинских БПЛА.

Зенитный ракетный комплекс «Оса» второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении Источник изображения: Фото: РИА Новости

В ДНР пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

В Харьковской области поражен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВФУ. В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВФУ.

В Одесской области уничтожены склады топлива для военной техники. Также в ДНР поражен командно-батальонный наблюдательный пункт нацгвардии Украины.

Богдан Степовой

Андрей Федоров

Юлия Леонова