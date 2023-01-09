ВС России применили против ВСУ самый мощный в мире самоходный миномет 2С4 "Тюльпан"

ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались уникальные кадры, запечатлевшие работу самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" в зоне спецоперации на Украине.

На записи оператор беспилотника 1-й Славянской бригады корректирует огонь 240-миллиметровыми снарядами, которые предназначены для уничтожения фортификационных сооружений, крупных скоплений техники и живой силы противника.

Видны точные попадания в цель и взрывы, разрушающие прочные бетонные укрепления украинского военного объекта.

"Тюльпаны" — единственный в мире миномет калибра 240 миллиметров. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 километров, активно-реактивным — до 20. Как сообщала госкорпорация "Ростех", "Тюльпаны" продолжают поступать в войска наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, "Малка", "Акация" и "Гиацинт-С", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек", комплексами артиллерийской разведки, связи и машинами управления, ракетными комплексами "Искандера-М" и "Панцирь-С1", танками Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.