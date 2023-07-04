«Задержки связаны с разработкой оружия»: в Пентагоне заявили о проблемах с крылатыми бомбами GLSDB для Украины

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Украина стала полигоном для тестирования различных западных боевых систем в условиях военного противостояния с равнозначным противником. Испытание боем проходят как уже проверенные в конфликтах низкой интенсивности изделия, так и еще не «обкатанное», недавно созданное оружие.

Пентагон намеревается подключить к «испытаниям» в незалежной крылатые бомбы GLSDB. О решении их передать ВСУ было объявлено в феврале 2023 года. Инициатором этого стала корпорация Boeing, которая занимается разработкой GLSDB совместно со шведской компанией Saab.

Помощник министра обороны США Лаура Купер в своей речи, выложенной на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей, заявила о проблемах с передачей GLSDB киевскому режиму:

Первые поставки GLSDB на Украину будут осуществлены не ранее осени. Задержки связаны с разработкой и производством этого оружия.

GLSDB – это высокоточный крылатый боеприпас, созданный путем добавления к бомбе GBU-39 ракетного двигателя, что позволило увеличить дальность ее полета до 150 км. Запуск производится с РСЗО HIMARS и MLRS. Благодаря GPS-наведению и оснащению инерционной навигационной системой боеприпас может поражать цель гораздо точнее стандартных 227-мм ракет.