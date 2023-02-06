Новый пакет американской военной помощи Украине, включая ракетные комплексы GLSDB

Министерство обороны США 3 февраля 2023 года объявило о предоставлении нового масштабного пакета американской военной помощи Украине на сумму 2,175 миллиарда долларов, в состав которого вошли впервые наземные ракетные комплексы большой дальности GLSDB. Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 29,3 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 32 млрд долл.

Изображение боевой части (малогабаритной управляемой авиационной бомбы Boeing GBU-39 SDB) наземного ракетного комплекса большой дальности Boeing / Saab GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) в полете (с) кадр из видео Saab AB

Новый пакет военной помощи Украине разделен на две части. Основная его часть объемом 1,75 млрд долл выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности, а не передано из наличия вооруженных сил США. Вторая часть объемом 425 млн долл выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 31-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Согласно информации министерства обороны США, в рамках данного пакета по линии USAI Украине должно быть предоставлено:

- неназываемое количество высокоточных ракет (Precision-guided rockets) - которыми, как подтвердил пресс-секретарь министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер, являются ракеты нового комплекса большой дальности Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), которые должны применяться из боевых машин ракетного комплекса М142 HIMARS;

- две огневые секции зенитного ракетного комплекса средней дальности HAWK;

- неназванные зенитные артиллерийские установки и боеприпасы к ним:

- оборудование для интеграции западных зенитных ракетных систем (всключая пусковые установки, зенитные управляемые ракеты и радиолокационные станции) с украинскими системами ПВО;

- оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;

- генераторы для систем ПВО;

- комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

- четыре радиолокационные станции обнаружения воздушных целей;

- 20 радиолокационных станций обнаружения минометных позиций;

- запасные части для радиолокационных станций обнаружения артиллерийских позиций;

- беспилотные авиационные комплексы AeroVironment RQ-20 Puma;

- оборудование защищенной радиосвязи;

- медицинское имущество;

- финансовые средства для обучения, обслуживания и технической поддержки.

В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- неназываемое дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 181 колесная бронированная машина класса MRAP неуказанного типа;

- неназванное количество артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- неназванное количество минометных мин калибра 120 мм;

- 190 пулеметов калибра 12,7 мм с тепловизионными прицелами и боеприпасами, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

- 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;

- 2000 одноразовых ручных противотанковых гранатометов;

- противопехотные мины Claymore направленного действия;

- подрывное имущество;

- обмундирование для холодной погоды, защитные шлемы и другое полевое имущество.

В первую очередь в данном пакете помощи выделяется, наконец, предоставление Украине новых дальнобойных высокоточных ракет Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), разговоры о чем ведутся с ноября. Дальность стрельбы GLSDB, как заявляется, достигает 150-160 км, что придаст вооруженным силам Украины новые возможности по дальнобойному высокоточному поражению целей. В то же время американские СМИ сообщают, что ввиду того, что серийное производство GLSDB еще только должно быть организовано корпорацией Boeing, то данное оружие фактически поступит на Украину не ранее чем через 9 месяцев c момента получения Boeing соответствующего контракта министерства обороны США - то есть, видимо, к концу 2023 года. Кроме того, уже переданные Украине боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS несовместимы с ракетами GLSDB (видимо, на уровне программного обеспечения), и для боевого применения GLSDB Украине уже весной 2023 года будут предоставлены новые доработанные боевые машины HIMARS.

Также обращает внимание, что с нынешнего объявления США перестали раскрывать количество передаваемых Украине артиллерийских боеприпасов.

Карта, демонстрирующая возможности украинской стороны по дальности поражения управляемыми ракетами GMLRS (до 90 км, светло-оранжевый фон) и планируемыми к поставке ракетами GLSDB (до 150 км, оранжевый фон), по части международно признанной территории Украины, занятой российскими силами (без учета территории Российской Федерации) (с) Reuters