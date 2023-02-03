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США готовят передачу Украине дальнобойных ракетных комплексов GLSDB

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Информационное агентство "Reuters" в материале Mike Stone "U.S. readies $2 billion-plus Ukraine aid package with longer-range weapons" ("США готовят пакет помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов с оружием большей дальности"), со ссылкой на двух американских официальных лиц, сообщает, что Соединенные Штаты готовят новый крупный пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракетный комплекс большой дальности GLSDB, а также другие боеприпасы и вооружение. Напомним, что впервые агентство "Reuters" сообщало о планах поставки GLSDB Украине в ноябре.

Изображение действия использующей в качестве боевой части малогабаритную управляемую авиационную бомбу GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB) ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB

Ожидается, что новый пакет военной помощи Украине будет объявлен ​​уже на этой неделе, сообщили американские официальные лица. Ожидается также, что этот пакет будет включать вспомогательное оборудование для зенитных ракетных систем Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы Javelin, добавили они.

Один из официальных представителей сказал, что основная часть пакета, который, как ожидается, составит 1,725 ​​млрд долл, будет предоставлена в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), которая позволяет администрации президента США Джо Байдена закупать оружие у промышленности, а не получать его из запасов вооружения США.

Средства USAI пойдут на покупку нового вооружения - высокоточного ракетного комплекса большой дальности Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), производства корпорации Boeing, дальность действия которого составляет 94 мили (150 км). Соединенные Штаты отклонили запрос Украины на ракеты ATACMS дальностью 185 миль (297 км).

Большая дальность действия планирующей бомбы GLSDB может позволить Украине поражать цели, которые ранее были вне досягаемости, и помочь ей продолжать наносить контратаки, нанося ущерб России в ее тылу.

Агентство Reuters впервые сообщило о предложении Boeing развернуть GLSDB для Украины в ноябре. В то время ожидалось, что GLSDB может появиться на Украине к весне.

GLSDB производится совместно группой Saab AB и Boeing. Он сочетает управляемую бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, оба из которых широко распространены на вооружении США.

Согласно веб-сайту Saab, GLSDB наводится с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные помехи, может использоваться в любых погодных условиях и может применятьсяпротив бронированных машин. Бомба GBU-39, которая будет действовать как боевая часть GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей планировать на расстояние более 100 км при сбросе с самолета и поражать цели размером до 3 футов (1 метр) в диаметре.

Средства USAI также будут использованы для оплаты дополнительных компонентов зенитных ракетных комплексов HAWK, систем борьбы с БЛА, РЛС контрбатарейной борьбы и обнаружения воздушных целей, оборудования связи, БЛА Puma и запасных частей для основных систем, таких как Patriot и Bradley, заявил один из официальных представителей.

Также планируется предоставить значительное количество медицинского оборудования - достаточное для оснащения трех полевых госпиталей, безвозмездно переданных [Украине] другим союзником, добавил официальных представителей.

Белый дом отказался от комментариев. Содержание и размер пакетов помощи могут меняться до тех пор, пока они не будут подписаны президентом США.

В дополнение к средствам по линии USAI ожидается, что военная помощь на сумму еще более 400 млн долл будет выделена распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA), которые позволяют президенту США в чрезвычайной ситуации использовать наличные запасы США.

Ожидается, что эта помощь [по линии PDA] будет включать бронированные машины класса MRAP, управляемые ракеты GMLRS и боеприпасы.

После вторжения России в феврале 2022 года США уже направили Украине помощь в области безопасности на общую сумму около 27,2 млрд долл. Россия называет вторжение "специальной операцией".

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
GBU-39
GMLRS
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