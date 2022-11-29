Пентагон рассматривает возможность поставки на Украину малогабаритных высокоточных бомб GLSDB

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Американская компания Boeing предложила Пентагону организовать поставку на Украину малогабаритных высокоточных бомб, так называемых бомб малого калибра, запускаемых с земли GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в военной отрасли.

По данным агентства, Пентагон получил предложение компании Boeing, являющейся разработчиком GLSDB, и в настоящее время рассматривает возможность поставки данных боеприпасов на Украину. Сама компания готова к массовому производству данного боеприпаса, позволяющего наносить удары на значительную дальность без использования авиации.

По сути GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) представляет собой малогабаритную управляемую авиационную бомбу GBU-39В SDB, используемую в качестве головной части неуправляемой 227-мм ракеты М26 для РСЗО М270 MLRS. Боеприпас запускается с той же РСЗО, в высшей точке бомба отделяется от ракеты и далее планирует к цели, как будто сброшенная с самолета. Дальность заявлена в 160 км.

На вооружении ВСУ имеются пусковые установки для применения GLSDB, это те же РСЗО HIMARS или М270 MLRS, поставленные европейскими странами. Boeing предлагает начать поставки уже весной 2023 года. Однако данное предложение упирается в несколько проблем, которые необходимо решить. Во-первых, в США не привыкли заключать контракты сразу, Пентагону необходимо изучить предложения других поставщиков, сравнить цены и т.д. Во-вторых, для массового производства этих бомб необходимо, чтобы сразу несколько поставщиков ускорили предоставление запчастей и услуг, а это в настоящее время невозможно. И, в третьих, США последовательно выступают против поставок Украине дальнобойных ракет для тех же HIMARS, опасаясь, что Киев начнет наносить удары вглубь российской территории.