Reuters: в новый пакет военной помощи США Украине впервые могут войти ракеты большой дальности

Пуск УР GLSDB из ПУ MLRS на фоне зимнего пейзажа севера Скандинавского полуострова © Saab.

ЦАМТО, 1 февраля. США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долл., в который впервые могут войти ракеты большой дальности.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

"США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд. долл., который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большой дальности, а также другие боеприпасы и вооружение", – говорится в сообщении.

По данным агентства, речь идет о "бомбе малого диаметра наземного базирования" GLSDB – совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 км.

Сейчас установки HIMARS поставляются украинским войскам с реактивными снарядами GMLRS с дальностью стрельбы до 80 км.

По данным Reuters, решение о расширении номенклатуры передаваемых боеприпасов для HIMARS за счет оперативно-тактических ракет ATACMS c дальностью стрельбы 300 км США пока не приняли.