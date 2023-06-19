В представленном странами Африки мирном плане есть пункт о поставках зерна и удобрений

По данным агентства "РБК-Украина", он состоит из 10 пунктов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Предложенный делегацией стран Африки план урегулирования украинского конфликта, состоящий из 10 пунктов, включает призыв обеспечить бесперебойные поставки зерна и удобрений. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Накануне миротворческая миссия стран Африки в ходе переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским высказала ряд предложений по урегулированию украинского кризиса. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что африканские страны добиваются скорейшего завершения украинского конфликта и вовлеченные в него стороны должны как можно скорее начать работать для достижения деэскалации. В МИД ЮАР заявили ТАСС, что окончательный рамочный документ миссии еще не готов и будет выработан по итогам ее поездки в РФ и на Украину.

По данным агентства "РБК-Украина", план, помимо урегулирования конфликта мирным путем, начала переговоров и деэскалации, включает также обеспечение бесперебойных поставок зерновых и удобрений, гуманитарную поддержку пострадавшим, обеспечение суверенитета государств и народов, гарантии безопасности, обмен пленными, послевоенное восстановление и более тесное взаимодействие со странами Африки.

В состав миротворческой миссии стран Африки, посетившей Киев, вошли президент Коморских Островов Азали Ассумани, глава ЮАР Рамапоса, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нсиба и Уганды Рухакана Ругунда. Рамапоса и Саль являются сопредседателями миссии.