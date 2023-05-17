Войти
ТАСС

Президент ЮАР заявил, что РФ и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки

260
0
0
Президент ЮАР Сирил Рамапоса
Президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Источник изображения: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Сирил Рамапоса сообщил, что об этой инициативе были проинформированы генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза

ПРЕТОРИЯ, 16 мая. /ТАСС/. Власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем.

"Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми я поддерживаю контакт, согласились принять миссию ряда глав африканских государств в Москве и Киеве, - сказал Рамапоса. - Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] и руководство Африканского союза были проинформированы о данной инициативе".

Рамапоса сообщил, что в группу стран, которые вышли с инициативой по урегулированию кризиса на Украине, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Он не уточнил, когда планируется осуществить эту миссию.

"Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо, - отметил Рамапоса. - Группа лидеров стран Африки считает, что Африка должна выступить с мирной инициативой, которая будет способствовать решению нынешнего кризиса на Украине, и продвигать ее".

14 мая Рамапоса заявил, что во время состоявшегося 12 мая телефонного разговора с Владимиром Путиным он проинформировал его о предложении африканских лидеров о прекращении огня. Пресс-служба Кремля сообщила в минувшую пятницу, что по итогам телефонного разговора глав государств Путин поддержал высказанную Рамапосой идею об участии африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования.

Как сообщила местная радиостанция SABC, в минувшую субботу состоялся телефонный разговор между Рамапосой и Зеленским. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Замбия
Конго
Россия
Сенегал
Сингапуp
Уганда
Украина
ЮАР
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
21.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Африки по периоду 2003-2010 гг. входят Германия, Швеция и Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 11:00
  • 84
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому