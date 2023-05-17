Президент ЮАР заявил, что РФ и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки

Сирил Рамапоса сообщил, что об этой инициативе были проинформированы генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза

ПРЕТОРИЯ, 16 мая. /ТАСС/. Власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса после переговоров с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунем.

"Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми я поддерживаю контакт, согласились принять миссию ряда глав африканских государств в Москве и Киеве, - сказал Рамапоса. - Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] и руководство Африканского союза были проинформированы о данной инициативе".

Рамапоса сообщил, что в группу стран, которые вышли с инициативой по урегулированию кризиса на Украине, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Он не уточнил, когда планируется осуществить эту миссию.

"Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо, - отметил Рамапоса. - Группа лидеров стран Африки считает, что Африка должна выступить с мирной инициативой, которая будет способствовать решению нынешнего кризиса на Украине, и продвигать ее".

14 мая Рамапоса заявил, что во время состоявшегося 12 мая телефонного разговора с Владимиром Путиным он проинформировал его о предложении африканских лидеров о прекращении огня. Пресс-служба Кремля сообщила в минувшую пятницу, что по итогам телефонного разговора глав государств Путин поддержал высказанную Рамапосой идею об участии африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования.

Как сообщила местная радиостанция SABC, в минувшую субботу состоялся телефонный разговор между Рамапосой и Зеленским.