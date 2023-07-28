Россия и США обменялись ударами в борьбе за Африку. Москва оказалась мощнее

Африка стала ареной для дипломатической борьбы России и Запада, сообщает Newsweek. Москва проводит там "наступательную" политику и готовится к проведению саммита с главами государств континента. США и ЕС тем временем пытаются предотвратить их сближение.

Том О’Коннор

Посол России в США Антонов сообщил изданию Newsweek, что, отвечая на потребности зарождающегося нового международного порядка, Москва готовится укреплять стратегические связи с африканскими странами. Тем временем президент Владимир Путин готовится принять большинство лидеров Черного континента на саммите в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

На фоне саммита — обвинения Запада, который утверждает, что Россия использует экспорт продовольствия в качестве оружия. Эти высказывания последовали за выходом Москвы из зерновой сделки <...>.

"У России богатые и давние отношения с африканскими странами, — отметил посол Анатолий Антонов. — Сегодня мы намерены придать этим связям дополнительный импульс и поднять их на качественно новый уровень".

Эта концепция, по его словам, "лежит в основе второго саммита Россия — Африка, который пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге", еще одного важного мероприятия с момента дебютного форума, состоявшегося в октябре 2019 года в Сочи. С тех пор Россия проводит "наступательную" политику почти во всей Африке, даже несмотря на то, что коалиция ряда стран, в основном западных, поддерживающая Киев, стремится изолировать Москву на международной арене.

Предстоящий саммит предоставит возможность продемонстрировать тот факт, что Россия остается мощной силой в этой части Глобального Юга на фоне широких сдвигов в мировой геополитике.

"Мы рассчитываем на развитие взаимовыгодного стратегического партнерства со странами континента в период формирования многополярного мироустройства", — заявил Антонов.

Несмотря на то, что африканские государства расположены далеко от фронта бушующего между Москвой и Киевом конфликта, вооруженные действия напрямую затронули многие из них. Вместе на Россию и Украину приходится почти треть мирового экспорта чрезвычайно важных зерновых, таких как пшеница и ячмень, поставки которых были сорваны из-за начала спецоперации и санкций Запада против Москвы.

Сделка, заключенная год назад под эгидой Турции и ООН, благодаря которой было достигнуто редкое подобие компромисса между Москвой и Киевом, позволила продолжить поставки зерна из украинских портов. Однако на прошлой неделе Россия расторгла соглашение, утверждая, что соглашение не позволяет ей в достаточной мере экспортировать собственное продовольствие и удобрения из-за продолжающихся санкций.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля и предоставленном нашему изданию посольством России в США, Путин указал на эту причину и заявил, что инициатива в конечном итоге была "беззастенчиво использована для обогащения крупных американских и европейских компаний, которые вывозили и перепродавали зерно с Украины", а не служила своей первоначальной гуманитарной цели.

Поскольку продовольственная безопасность станет главной темой обсуждений в Санкт-Петербурге, российский лидер предложил заменить украинские поставки российским зерном.

"Хочу заверить, что наша страна способна заменить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что в этом году у нас вновь ожидается рекордный урожай, — отметил Путин. — Несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только".

Пользуясь случаем, российский президент также подчеркнул усиливающиеся связи со странами Африки, назвав ряд инициатив в сфере торговли, образования и других сферах. При этом он отметил, что "потенциал нашего торгово-экономического партнёрства гораздо выше". Он обозначил имеющиеся перспективы сотрудничества "в сфере высоких технологий и геологоразведке, в топливно-энергетическом комплексе, включая атомную энергетику, в химической промышленности, в добыче полезных ископаемых и транспортном машиностроении, в сельском хозяйстве и рыболовстве".

Он похвалил усилия российского правительства по "подготовке впечатляющего пакета межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов с отдельными государствами, а также региональными объединениями континента", которые будут рассматриваться в ходе предстоящего саммита.

Путин также упомянул о возникновении "нового многополярного мирового порядка", который, по его словам, "будет более справедливым и демократичным". Он особо подчеркнул: "Нет сомнений, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики".

Африканские страны также активизировали свою дипломатию в отношении продолжающегося конфликта. Делегация шести глав государств Черного континента — Египта, Республики Конго, Сенегала, ЮАР, Уганды и Замбии — посетила Москву и Киев в прошлом месяце в попытке продвинуть мирные переговоры между Россией и Украиной.

Несколькими неделями ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побывал в Южной Африке, где вместе с главой МИД ЮАР и высшими дипломатами из Бразилии, Китая и Индии присутствовал на министерской встрече БРИКС. В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также посетил Южную Африку, чтобы принять участие в совещании экономического квинтета по вопросам безопасности, на котором он обвинил Запад в использовании "любых средств — от односторонних санкций до ведения гибридных войн — в попытке сохранить свое гегемонистское положение в мире".

Но именно Лавров снова будет лично представлять Россию на саммите лидеров БРИКС в следующем месяце, а Путин вместо этого обратится к ним по видеосвязи. Причиной тому послужили разногласия по поводу того, будет ли Южная Африка юридически обязана арестовать Путина в соответствии с ордером МУС, выданным в марте <...>.

ЮАР и Украина являются участниками Римского статута, на основе которого зиждется МУС, в то время как ни Россия, ни США его не подписывали. Тем не менее Вашингтон приветствовал решение МУС. Он все чаще критикует вмешательство Москвы в Африку, в том числе в вопросах безопасности.

Сотрудничество России с Африкой в области безопасности было поддержано не только официальными двусторонними соглашениями, но и присутствием на континенте группы "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. <...> Официальные лица США обвиняют Россию и ЧВК "Вагнер" в инспирировании решения Мали отозвать согласие на размещение на своей территории миротворцев ООН спустя всего несколько недель после его принятия.

Мали — одно из нескольких государств, в которых ярко проявляется растущая поддержка в адрес России на фоне роста недовольства присутствием западных держав, особенно Франции, которая все чаще выводит свои войска с континента.

Представитель Госдепартамента США в своем комментарии заявил, что "африканские официальные лица, которые будут присутствовать на саммите в Санкт-Петербурге, должны призвать Россию <...> возобновить Черноморскую зерновую инициативу (BSGI) и положить конец военной спецоперации, которую она начала в одностороннем порядке".

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Что касается вопроса о возможном дипломатическом разрешении украинского кризиса, представитель Госдепартамента подтвердил заявленную ранее позицию администрации президента Джо Байдена, согласно которой "никто не вправе принимать решения об Украине без Украины".

Если говорить о дипломатических инициативах в рамках конфликта, представитель Госдепартамента заявил, что "мы призываем страны, в том числе африканские, напрямую взаимодействовать с Украиной, вплоть до визитов в Киев, чтобы услышать ее точку зрения и стать свидетелями последствий российского военного вмешательства".

<... >

"Выход России из зерновой сделки <... > показывает, что она не заинтересована в поставках зерна в страны, которые в нем больше всего нуждаются, — утверждает представитель Госдепа. — Что ей сейчас нужно сделать для обеспечения продовольственной безопасности Африки, так это <... > вернуться к Черноморской зерновой инициативе, которая помогает решить проблему, созданную Москвой и только ею".

"Вместо этого Россия сначала препятствовала сделке, а теперь в одностороннем порядке вышла из нее, — добавил он. — Как ясно показал прошедший год, это еще больше усугубит рост цен на продовольствие и ослабит уровень продовольственной безопасности в африканских странах и во всем мире".

Это не первый раз, когда Москва и Вашингтон обмениваются ударами за Африку.

Когда в мае российский посол по особым поручениям МИД и глава секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров заявил о "беспрецедентной динамике" в укреплении двусторонних отношений, представители Госдепартамента ответили, что официальные лица США "уверены, что наши партнеры раскусят циничные попытки России дезинформировать мировую общественность <...>".

Но, подобно Озерову и Антонову, Путин выразил уверенность в том, что сообщение России будет услышано на предстоящем форуме в Санкт-Петербурге.

"С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение, — написал Путин в своей статье в воскресенье. — Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов".

Комментарии читателей:

USDeclines2023

Забавно. Это не похоже на то, что "Россия теряет свое политическое, экономическое и военное влияние на международной арене", если только под "международной ареной" вы не подразумеваете Запад. Вот в отношении него я с этим тезисом согласен. США и ЕС теряют гораздо больше, когда более половины стран планеты с совокупным ВВП выше, чем у коллективного Запада, отходят от однополярности.

FabricatorGeneral

В XXI-м веке мир обязательно станет многополярным. Но Россия не будет одним из его полюсов.

Henry D.

Проблема США в том, что в их отношениях со многими странами нет последовательной, долгосрочной политики. Она меняется каждые четыре года, когда к власти приходит новая партия.

В России такой проблемы нет. Хорошо это или плохо, но Путин уже давно правит страной. Таким образом, он более стабилен и предсказуем.

Запад хочет "вывести Москву из бизнеса", и этот менталитет холодной войны продолжает действовать и сейчас и направлять американскую и европейскую политику в отношении России.

Нам нужен прагматический подход к этой стране, а не нынешняя идеологически мотивированная враждебность, которая основывается на устаревшем мировоззрении ХХ века.

Fred Simpson

Россия никогда не занималась колонизацией Африки, как Запад. 70 глав государств, включая все африканские, были приглашены на саммит БРИКС (сегодня это мировое объединение с большим ВВП, чем у "Большой семерки") в августе. А западные лидеры к участию не допущены. По имеющимся сообщениям, 40 держав хотят присоединиться к БРИКС. Вот это и есть "ответный удар" в рамках украинского конфликта.

Chris Kemble

Вот вам наглядная демонстрация исторической глупости либеральных глобалистских элит. Военный и торговый альянс Новой России и Китая. У европейцев не наблюдается никакого экономического роста, а теперь у них нет и российских энергетических ресурсов. Доллар США перестал быть мировой резервной валютой, Китай переместил свои внешние инвестиции в Азию (как сообщал WSJ). 100 миллиардов долларов американских налогоплательщиков потрачены впустую из-за идиотизма поджигателей войны. Мир заново поляризовался после победы Рейгана, Папы Иоанна Павла II и "Битлз" в холодной войне. Иран и Пакистан оттачивают свои оружейные технологии. У Северной Кореи появились новые союзники. И все потому, что либеральные элиты и экспансионистская НАТО относились к России как к врагу и подталкивали ее к союзу с китайскими коммунистами.

Gao Feng

США и западные страны разграбили и сожгли к черту все незападные государства. Неудивительно, что мир видит Китай и Россию в качестве своих новых лидеров.

Американский и в целом западный империализм находятся в жутком упадке. На БРИКС сейчас приходится более высокий ВВП, чем на G7. ШОС демонстрирует, что новый миропорядок без НАТО более привлекателен. E7 поднимается, чтобы заменить G7. Согласно OCED, одни только Китай и Индия затмят G7 к 2050 году, и доллар рухнет, как и экономика США. Пекин, Москва, Дели и Тегеран уже принимают участие в процессе дедолларизации.

40 новых членов скоро присоединятся к БРИКС. Поднебесная производит более чем в два раза больше патентов, чем США. В Китае есть супер-приложения, такие как WeChat, а в США — нет. В Китае много футуристических городов и превосходной инфраструктуры, а в США — нет. Мечты и надежды людей теперь связаны с Пекином, а не с Вашингтоном. У нас, китайцев, мышление инженеров, а у вас, глупых американцев, — мышление юристов. Мы делаем сложные вещи, в отличие от вас, таких ленивых. Все, что вы в США можете сделать, жители Восточной Азии могут сделать лучше вас. Китай сейчас столица мира. Все дороги ведут в Пекин.

lexaul75

Вот она, славная Европа. Последние африканцы исчезли из зоопарков Старого континента только в 1935 году в Базеле и в 1936 году в Турине. Но последняя "временная выставка" с обитателями Африки была проведена в 1958 году в Брюсселе на ЭКСПО, где бельгийцы представили "конголезскую деревню вместе с ее жителями".

chrisford1

"Южная Африка и Украина являются участниками Римского статута, на основе которого зиждется Международный уголовный суд".

Совершеннейшая неправда в отношении последней. Украинцы каждый день кричат ​​о привлечении России к МУС, в то время как они сами годами отказывались от независимых следователей, хотевших проверить, не являются ли террористические националистические отряды и артиллерийские обстрелы ВСУ причиной массовых смертей русских в Донбассе. "Мы не участвуем в вашем Международном уголовном суде, так что убирайтесь", — отвечали украинцы международным следователям. А что теперь?

RW

Как только страны БРИКС введут свою собственную валюту, американский доллар станет таким же бесполезным, как мексиканское песо! При Трампе почти все страны на Земле были нашими союзниками, но с тех пор множество из них обратилось к Китаю. Америка может никогда не оправиться от последствий избрания в собственные президенты злобной китайской марионетки.

lexaul75

В отличие от Америки и Европы, русские никогда не превращали африканцев в рабов!