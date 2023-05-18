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ТАСС

В Госдепе заявили, что прекращении конфликта на Украине зависит от России

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил ранее, что власти двух государств согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Завершение конфликта на Украине зависит от решения российских властей. Так во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател прокомментировал согласие Москвы и Киева принять мирную миссию стран Африки.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил ранее, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта.

"В действительности, это вопрос к Российской Федерации, которая до сих пор не продемонстрировала никакой существенной заинтересованности в прекращении этой войны. Давайте не будем забывать, когда мы говорили о мирных планах, поступающих из разных уголков мира, что президент [Украины Владимир] Зеленский выдвинул мирный план, а Россия продолжает отказываться действовать в духе доброй воли, вместо этого [она] направляет беспилотники и ракеты на Украину, нанося удары по жилым домам, по больницам, по гражданским лицам, по гражданской инфраструктуре. Так что давайте не будем упускать это из виду", - утверждал дипломат.

Он добавил, что США "продолжают тесно взаимодействовать со своими партнерами на Африканском континенте по целому ряду вопросов, включая" конфликт на Украине.

Как сообщил Рамапоса, в группу стран, которые выступили с инициативой по урегулированию кризиса на Украине, входят Египет, Замбия, Республика Конго, Сенегал, Уганда и ЮАР. Он не уточнил, когда планируется осуществить эту миссию. 

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Страны
Египет
Замбия
Конго
Россия
Сенегал
США
Уганда
Украина
ЮАР
Проекты
БПЛА
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