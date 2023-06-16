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ТАСС

Корабли Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям в акватории Балтики

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Корабли Балтийского флота
Корабли Балтийского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В тренировке задействовали более 3,5 тыс. военнослужащих

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Экипажи кораблей Балтийского флота отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических артиллерийских стрельб, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В рамках оперативного учения Балтийского флота в акватории Балтийского моря экипажи порядка 10 кораблей в составе тактических групп успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесли по ним мощный артиллерийский удар", - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630, АК-176, А-190 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса Таран в Калининградской области.

Также в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерийских стрельб по целям, имитирующим морские беспилотники, добавили в пресс-службе.

К оперативному учению, которое с 5 июня проходит под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева, привлекли до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения. Кроме того, в маневрах задействовали более 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.

В рамках учения отрабатываются задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования флота, заключили во флотской пресс-службе. 

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