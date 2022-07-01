Российские корабли провели в Балтийском море учения с практической стрельбой

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Отражение атаки средств воздушного нападения условного противника отработали российские корабли в Балтийском море на учениях с практическими артиллерийскими стрельбами, сообщил Балтфлот РФ в четверг.

"В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота", - сообщила пресс-служба флота.

По её данным, малые ракетные корабли "Пассат" и "Ливень" в морских полигонах Балтийского флота провели комплекс учебных мероприятий по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

"Экипажами кораблей были выполнены практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630 и АК-176 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса "Таран" в Калининградской области", - сообщил Балтфлот.

"Также в море экипажи кораблей флота выполнили артиллерийские стрельбы по морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).

В последние годы Россия развивает военную инфраструктуру в Калининградской области.

В 2016 году официально сообщалось, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус. Официально заявлено о недавнем усилении армейского корпуса новой мотострелковой дивизией. Российские военные сказали, что новая дивизия стала ответом на рост активности НАТО у российских границ.

В мае 2018 года официально сообщалось о перевооружении с "Точек-У" на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" ракетной бригады под Калининградом.

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн "Алмаз-Антей").