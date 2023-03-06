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ТАСС

Малые ракетные корабли Балтфлота отработали на учениях удары "Калибрами" условными пусками

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Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» (на первом плане)
Малый ракетный корабль «Зеленый Дол» (на первом плане).
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Экипажи произвели выстрелы по имитированным морским и береговым целям

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Одинцово", "Советск" и "Зеленый дол" Балтийского флота на учениях отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесению ударов по морским и береговым целям ракетами "Калибр" с выполнением электронных ракетных пусков, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"Экипажи МРК "Одинцово", "Советск" и "Зеленый дол" Балтийской военно-морской базы флота выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов А-190, АК-630 и АК-176 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса Таран на морском побережье Калининградской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в море экипажи кораблей также выполнили артиллерийские стрельбы по морским щитам, имитирующим боевые корабли условного противника.

"Кроме того, специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали задачи по нанесению массированных ударов ракетами "Калибр" по морским и береговым целям на значительном удалении с выполнением электронных ракетных пусков", - уточнила пресс-служба. 

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Продукция
2С3 Акация
А-190
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
БФ
Военные учения
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