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ТАСС

Корабли Балтфлота на учениях отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по целям

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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов"
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Экипажи кораблей флота провели артиллерийские стрельбы по морским щитам, имитирующим боевые корабли противника

КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Экипажи малого ракетного корабля (МРК) "Серпухов" и ракетного катера "Димитровград" Балтийского флота на морских учениях отработали совместно задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и нанесению ракетно-артиллерийских ударов по морским и береговым целям. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.

"Экипажи "Серпухова" и "Димитровграда" выполнили практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов А-190, АК-630 и АК-176 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, поставленным из 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы "Акация" с мыса Таран на морском побережье в Калининградской области", - рассказали в пресс-службе, добавив, что экипажи кораблей флота провели артиллерийские стрельбы по морским щитам, имитирующим боевые корабли противника.

"На завершающем этапе учения специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК и ракетного катера отработали задачи по нанесению массированных ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям на значительном удалении, выполнив электронные ракетные пуски. Средства объективного контроля подтвердили точность действий личного состава и поражение назначенных целей", - отметили в пресс-службе.

В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось находящимися в море надводными кораблями и судами флота. 

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Продукция
2С3 Акация
А-190
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
БФ
Военные учения
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