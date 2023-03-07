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Ракетные корабли Балтфлота отработали удары «Калибрами» на учениях

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Малый ракетный корабль «Одинцово».
Малый ракетный корабль «Одинцово».
Источник изображения: Рособоронэкспорт

Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) «Одинцово», «Советск» и «Зеленый Дол» Балтийского флота отработали на учениях задачи по отражению воздушных атак условного противника и нанесению ударов по морским и береговым целям крылатыми ракетами «Калибр» с выполнением электронных пусков. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Экипажи МРК Балтийской военно-морской базы флота выполнили практические стрельбы из артиллерийских установок А-190, АК-630 и АК-176 по имитированным воздушным целям и специальным осветительным снарядам, которые поставили из самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран на побережье Калининградской области. Также экипажи выполнили артиллерийские стрельбы по морским щитам, которые имитировали корабли условного противника.

«Кроме того, специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали задачи по нанесению массированных ударов ракетами "Калибр" по морским и береговым целям на значительном удалении с выполнением электронных ракетных пусков», — говорится в сообщении.

МРК «Одинцово» и «Советск» проекта 22800, а также «Зеленый Дол» проекта 21631 получили по восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который может нести ракеты «Калибр-НК» и «Оникс».

В декабре 2022 года в Зеленодольске спустили на воду МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631, который стал одиннадцатым кораблем серии.

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Продукция
2С3 Акация
3М-54
Club-N
А-190
АК-176
АК-630 Ласка
П-800 Оникс
УКСК
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Военные учения
Калибр КР
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