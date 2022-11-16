Войти
ТАСС

Корабельные ударные группы Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям

386
0
0
Зеленый Дол
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.
Источник изображения: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250 и самолетные малогабаритные мишени М-6

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Корабельные ударные группы Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Зеленый дол", "Советск" и "Одинцово" и ракетных катеров "Димитровград" и "Чувашия" в ходе морских учений успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба флота.

"В морских полигонах Балтики экипажи боевых кораблей отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения "неприятеля" с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250 и самолетные малогабаритные мишени М-6, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 и истребителем Су-27 морской авиации флота.

"Боевые упражнения выполнялись двумя группами кораблей и катеров поочередно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М, А-190 и АК-176. Все назначенные цели были успешно поражены", - отметили в пресс-службе.

В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасным для судоходства и полетов всех видов авиации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
АК-176
АК-630 Ласка
Су-24
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
29.07.2022
Невской волной: как пройдет главный морской парад в День ВМФ
15.09.2021
Корабли Балтфлота провели стрельбы в акватории Балтийского моря в рамках учения "Запад-2021"
16.04.2019
The National Interest (США): ВМФ России демонстрирует свою мощь в Балтийском море — и вот почему НАТО стоит волноваться
08.04.2019
Видео: Балтфлот высадил морской десант на побережье
10.12.2018
Экипажи морской авиации БФ обеспечили проведение завершающего этапа госиспытаний МРК "Мытищи"
30.08.2016
Три корвета Балтийского флота уничтожили авиацию и субмарину "противника"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 17:10
  • 37992
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.11 16:55
  • 1
В рамках операции "Ирини" ВМС стран Евросоюза перехватили два груза бронемашин для Ливии
  • 16.11 16:53
  • 1
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 16.11 16:38
  • 0
Грядет очередная революция. Зеленский будет повешен на Крещатике украинскими националистами
  • 16.11 16:26
  • 1
Генассамблея ООН приняла резолюцию по механизму выплаты Россией репараций Украине
  • 16.11 16:11
  • 1
Патрушев: задачи СВО будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада
  • 16.11 16:04
  • 5
Путин внес изменения в порядок прохождения военной службы в ВС РФ
  • 16.11 15:46
  • 6
Рогозин сообщил о разработке высокоточных планирующих боеприпасов
  • 16.11 05:28
  • 80
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 16.11 01:00
  • 1
Какие иностранцы пойдут служить в российскую армию
  • 15.11 21:27
  • 1
На корвете "Проворный" установили новую стелс-надстройку вместо выгоревшей
  • 15.11 21:13
  • 3
Экипировка "Легионер" получит шлем дополненной реальности
  • 15.11 21:06
  • 1
Автор в западном издании пишет, что ВС РФ якобы не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS на Украине
  • 15.11 16:16
  • 0
Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет
  • 15.11 15:38
  • 2
Бойцы войск радиоэлектронной борьбы ВС России рассказали о работе в зоне СВО