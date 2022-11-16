Корабельные ударные группы Балтфлота провели артиллерийские стрельбы по воздушным целям

Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.

В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250 и самолетные малогабаритные мишени М-6

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Корабельные ударные группы Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Зеленый дол", "Советск" и "Одинцово" и ракетных катеров "Димитровград" и "Чувашия" в ходе морских учений успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба флота.

"В морских полигонах Балтики экипажи боевых кораблей отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения "неприятеля" с различных высот и направлений с выполнением практических артиллерийских стрельб", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250 и самолетные малогабаритные мишени М-6, поставленные фронтовым бомбардировщиком Су-24 и истребителем Су-27 морской авиации флота.

"Боевые упражнения выполнялись двумя группами кораблей и катеров поочередно. Стрельбы велись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630М, А-190 и АК-176. Все назначенные цели были успешно поражены", - отметили в пресс-службе.

В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасным для судоходства и полетов всех видов авиации.