Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по воздушной цели

В учениях задействовали около 1,5 тыс. военных

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Корабельные ударные группы Балтийского флота в составе пяти малых ракетных кораблей и ракетных катеров в рамках двусторонних командно-штабных учений в акватории Балтийского моря провели артиллерийские стрельбы по воздушной цели, сообщила в субботу пресс-служба флота. Мишенью для корабельных артиллеристов служила крылатая ракета.

"Корабельные ударные группы Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Зеленый Дол" и "Одинцово", а также ракетных катеров "Чувашия" и "Димитровград" успешно выполнили артиллерийские стрельбы по воздушной мишени. В качестве мишени была использована крылатая ракета, запущенная с малого ракетного корабля "Пассат", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что экипажами кораблей и катеров были выполнены одновременные практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов АК-630, АК-176, АК-176МА, А-190 по воздушной цели, в результате которых крылатая ракета была уничтожена.

Всего в проходящих с 19 сентября двусторонних командно-штабных учениях с группировками флота принимают участие экипажи более 15 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, около 1,5 тыс. военнослужащих, свыше 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.