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ЦАМТО

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн. долларов

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 1 июня. США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 млн. долл., куда войдут, в частности, ракеты для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Д.Кирби добавил, что помощь, которая выделяется из наличия Пентагона, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.

Как заявили в Пентагоне, совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 млрд. долл., а с начала российской специальной военной операции – 37,6 млрд. долл.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Patriot ЗРК
Stinger
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