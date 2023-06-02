США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн. долларов

ЦАМТО, 1 июня. США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 млн. долл., куда войдут, в частности, ракеты для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Д.Кирби добавил, что помощь, которая выделяется из наличия Пентагона, также включает дополнительные системы противовоздушной обороны Avanger и Stinger, средства противотанковой борьбы.

Как заявили в Пентагоне, совокупный объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента составил 38,3 млрд. долл., а с начала российской специальной военной операции – 37,6 млрд. долл.