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ТАСС

Зеленский сообщил, что Запад направил на Украину неисправную систему ПВО

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

Украинский президент добавил, что часть образцов оружия, которое западные страны обещали направить, пока не поступила

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Западные страны направили на Украину неисправную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press, опубликованном в среду.

По его словам, одна из стран направила нерабочую систему ПВО, поэтому украинцам "приходилось снова и снова ее менять". Зеленский не уточнил страну. Он также отметил, что ряд образцов оружия, которое западные страны обещали направить, в том числе батареи ПВО Patriot, пока не поступил. "На самом деле их [комплексов Patriot] у нас нет", - сказал Зеленский.

Ранее в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина говорилось, что США обязались предоставить Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, свыше 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Вашингтон передает Украине 38 систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним, батарею ПВО Patriot, восемь зенитных ракетных систем NASAMS и другие средства ПВО.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую его вовлеченность в конфликт на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
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