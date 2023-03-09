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ТАСС

Пентагон заявил, что США очень скоро могут поставить Украине первую батарею ПВО Patriot

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Представитель ведомства при этом не назвал точных дат

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американские военные пока не могут назвать точную дату отправки первой батареи противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую США обещали предоставить Украине, но система может появиться в этой стране в ближайшее время. Об этом в среду сообщил помощник министра армии (сухопутных войск) США по вопросам закупок, логистики и технологий Дуглас Буш в ходе онлайн-конференции, организованной еженедельником Defense News.

"Я не могу назвать точную дату, но подготовка уже идет полным ходом, - сказал Буш. - Обучение [расчетов] идет очень эффективно, [они] очень быстро изучают сложные вещи <...>, так что я ожидаю, что наши системы будут работать там (на Украине - прим. ТАСС) очень скоро". По его словам, американцы нашли способ по обучению украинских специалистов на комплексах, "которых не было в оперативных подразделениях".

Ранее в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина говорилось, что США обязались предоставить Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, свыше 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Вашингтон передает Украине 38 систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним, батарею ПВО Patriot, восемь зенитных ракетных систем NASAMS и другие средства ПВО. 

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
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