США за год предоставили Украине военную помощь на сумму более $32 млрд

В нее вошли противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные ракетные комплексы Stinger и ракетные системы залпового огня HIMARS, сообщил главы Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. США за год российской спецоперации на Украине выделили Киеву более $32 млрд военной помощи, среди которой противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные ракетные комплексы Stinger и ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны США Ллойда Остина, опубликованном по случаю годовщины российской спецоперации.

"Под руководством президента [США Джо] Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $32 млрд в виде помощи в сфере безопасности, что изменило ситуацию за последний год", - сказал глава Пентагона.

По его словам, США обязались предоставить Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, свыше 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Вашингтон передает Украине 38 систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним, батарею ПВО Patriot, восемь зенитных ракетных систем NASAMS и другие средства ПВО.

Также в распоряжении Украины благодаря США окажутся 109 боевых машин пехоты Bradley, 31 танк Abrams и 90 бронетранспортеров Stryker.

Отдельно Пентагон отметил, что союзники и партнеры США выделили Украине более $20 млрд в качестве помощи в сфере безопасности.