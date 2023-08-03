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Известия.ru

Оборонные компании США получат почти $10 млрд на замену передаваемого ВСУ оружия

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Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Bloomberg: Пентагон выделил почти $10 млрд на новые заказы для оборонных подрядчиков США

Пентагон выделил почти $10 млрд на новые заказы для оборонных подрядчиков США для замены оружия и техники, отправленных в качестве помощи Украине. Об этом 1 августа сообщило агентство Bloomberg.

«На данный момент Пентагон выделил $9,7 млрд на пополнение запасов из $26 млрд, утвержденных на эти цели конгрессом», — говорится в материале.

Как передает агентство, ожидается также, что оборонная компания Lockheed получит $1,4 млрд на замену управляемых ракет для управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), а Raytheon Technologies (RTX) получит дополнительные $844 млн для замены зенитных и противоракетных комплексов Patriot PAC-3 MSE, которые были отправлены на Украину.

RTX получит также $581 млн, чтобы заменить поставки зенитных ракет Stinger.

Конгресс также выделил $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных потребностей Украины в обороне, сообщило агентство.

В тот же день помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что конфликт на Украине показал, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) был не в состоянии функционировать на необходимом уровне. Поэтому, по словам Карлин, в американский ВПК были осуществлены крупные денежные вливания из федерального бюджета.

25 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. В список переданного вооружения войдут снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра. США также передадут 32 бронетранспортера Stryker, беспилотники Hornet, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.

До этого, 14 июля, палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ракеты ATACMS для Киева.

Двумя днями ранее лидер Ирана Али Хаменеи отмечал, что США готовы пожертвовать жизнями украинцев ради обогащения ВПК.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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Hydra-70
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