Войти
ТАСС

США скоро завершат обучение расчета первой батареи ПВО Patriot для Украины

201
0
0
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Shaul Schwarz/ Getty Images

Директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс сообщил, что с января инструкторы ВС его страны обучили уже более тысячи украинских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американские военные скоро завершат обучение расчета батареи противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая будет предоставлена Украине. Об этом во вторник заявил директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Вооруженные силы США скоро завершат обучение [расчета] и оснащение первой украинской батареи Patriot. Как вы знаете, наши специалисты по противовоздушной обороне проводят тренировки [украинских военных] в Форт-Силле, штат Оклахома", - сказал он.

Кроме того, Симс сообщил, что с января инструкторы ВС США обучили уже более тысячи украинских военнослужащих, "в результате чего общее количество [украинских] военных, обученных США, составило чуть более 4 тыс. человек". Он напомнил, что обучение украинцев также сейчас происходит в Европе, в том числе инструкторами из США и их стран-союзниц.

Ранее в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина говорилось, что США обязались предоставить Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, свыше 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Вашингтон передает Украине 38 систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним, батарею ПВО Patriot, восемь зенитных ракетных систем NASAMS и другие средства ПВО. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
Stinger
Похожие новости
27.02.2023
США за год предоставили Украине военную помощь на сумму более $32 млрд
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
17.01.2023
Байден подтолкнул Путина к спецоперации на Украине
19.12.2022
Пентагон начал заключать специальные контракты для ускорения пополнения запасов оружия, отправленного на Украину
27.09.2022
"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу
27.05.2022
Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.03 05:36
  • 1
Бернар-Анри Леви: мы защищаемся от русского народа
  • 01.03 05:35
  • 45589
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.03 03:37
  • 8
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 01.03 02:53
  • 5
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 02:51
  • 4
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 02:44
  • 2
Американцы о российских подлодках: всего лишь "выставочный экспонат"
  • 01.03 01:42
  • 23
Сухопутный линкор.
  • 01.03 01:35
  • 2
Минобороны согласовало график подготовки тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» к испытаниям
  • 01.03 01:21
  • 3
Ковальчук: СВО способствует консолидации научно-технологического пространства страны
  • 01.03 01:18
  • 4
Послание Путина ФС. Что это было?
  • 01.03 01:13
  • 3
Медведев: Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское
  • 01.03 01:10
  • 3
Алексей Рахманов: самая оптимальная анаэробная установка – атомный реактор
  • 01.03 01:08
  • 10
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 01:06
  • 2
Росгвардия вошла в тройку лучших спецподразделений мира
  • 01.03 01:02
  • 3
ПВО России получит новое преимущество