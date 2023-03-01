США скоро завершат обучение расчета первой батареи ПВО Patriot для Украины

Директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс сообщил, что с января инструкторы ВС его страны обучили уже более тысячи украинских военнослужащих

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американские военные скоро завершат обучение расчета батареи противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которая будет предоставлена Украине. Об этом во вторник заявил директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Вооруженные силы США скоро завершат обучение [расчета] и оснащение первой украинской батареи Patriot. Как вы знаете, наши специалисты по противовоздушной обороне проводят тренировки [украинских военных] в Форт-Силле, штат Оклахома", - сказал он.

Кроме того, Симс сообщил, что с января инструкторы ВС США обучили уже более тысячи украинских военнослужащих, "в результате чего общее количество [украинских] военных, обученных США, составило чуть более 4 тыс. человек". Он напомнил, что обучение украинцев также сейчас происходит в Европе, в том числе инструкторами из США и их стран-союзниц.

Ранее в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина говорилось, что США обязались предоставить Киеву более 8,5 тыс. ПТРК Javelin, свыше 1,6 тыс. ПЗРК Stinger, 232 гаубицы и более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Вашингтон передает Украине 38 систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к ним, батарею ПВО Patriot, восемь зенитных ракетных систем NASAMS и другие средства ПВО.