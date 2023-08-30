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Известия.ru

В Пентагоне заявили о передаче 3 млн орудий Киеву за полтора года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Sara Jenkins

США отправили Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 3 млн единиц оружия разной категории. Об этом в понедельник, 28 августа, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

«За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили Украине более 3,1 млн реактивных снарядов, ракет, минометов и артиллерийских орудий — и это только четыре категории боеприпасов. Мы направили гораздо больше — более $43 млн военной помощи», — приводит ее слова сайт министерства обороны США.

По словам Хикс, американские власти также помогли Украине получить доступ к возможностям коммерческих технологий, повлиявшим на ситуацию на поле боя. В качестве примера она привела спутниковый интернет Starlink.

Заместитель главы Пентагона также отметила, что Белый дом запросил у конгресса дополнительно $21 млрд для Украины, из которых $13 млрд направят на поставки вооружения и боеприпасов.

Ранее, 1 августа, стало известно, что Пентагон выделил почти $10 млрд на новые заказы для оборонных подрядчиков США для замены оружия и техники, отправленных в качестве помощи Украине. Конгресс также выделил $18,6 млрд на обеспечение долгосрочных потребностей Украины в обороне.

До этого, 25 июля, Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Сообщалось, что в список переданного вооружения войдут снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра. США также передадут 32 бронетранспортера Stryker, беспилотники Hornet, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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