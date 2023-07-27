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bmpd.livejournal.com

Новое выделение американской военной помощи Украине

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Министерство обороны США 25 июля 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 43 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 44,5 млрд долл.

Полученные вооруженными силами Украины американские 155-мм кассетные артиллерийские снаряды М864, июль 2023 года (с) социальные сети

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 43-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительные боеприпасы [зенитные управляемые ракеты и противоракеты] для зенитных ракетных систем Patriot и NASAMS;

- переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 120-мм и и60-мм миномётные мины;

- 32 бронетранспортёра Stryker;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin и "другие противотанковые системы" и выстрелы к ним;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- беспилотные авиационные комплексы Hornet (видимо, имеются в виду микро-БЛА Black Hornet);

- 70-мм неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70;

- тактические авиационные навигационные системы;

- более 28 млн патронов для стрелкового оружия и ручные гранаты;

- подрывные заряды и другое противоминное имущество;

- приборы ночного видения и тепловизионные приборы;

- запасные части и другое полевое имущество.

С учетом данного нового пакета военной помощи, общее количество передаваемых американцами Украине бронетранспортеров Stryker достигло 189 единиц.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
GMLRS
HIMARS
Hydra-70
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
PD-100
Stinger
Stryker
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