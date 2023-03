Американское издание "Dеfense News" опубликовало небезынтересный материал Jen Judson "How the war in Ukraine is driving growth in Arkansas" ("Как война на Украине стимулирует рост в Арканзасе") о расширении оборонных производств в американском городе Камдене в штате Арканзас, где, в частности, находится предприятие, на котором корпорация Lockheed Martin производит боевые машины ракетной системы М142 HIMARS.

Руководитель производства боевых машин ракетной системы М142 HIMARS на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас) Ник Сперлин три года назад пришел на завод в качестве сборщика. Выпускник Университета Южного Арканзаса, он пошел по стопам своего отца, который проработал в компании 30 лет, и тоже работал на производстве этих систем. Ник Сперлин сообщил, что сейчас на производственной линии работает около 50 рабочих, которые изготавливают боевые машины "с нуля" (с) Jen Judson / www.defensenews.com

КАМДЕН, Арканзас. В центре Камдена, на юге центральной части Арканзаса, большое количество витрин магазинов темны и пусты, что дает мало информации о том, что когда-то там процветало. В одном квартале в недавний понедельник были открыты только цветочный магазин и магазин мыла ручной работы.

"Это здание не пустое, оно полно возможностей", - гласила вывеска на витрине другого квартала.

Но в 10 минутах езды промышленный парк Хайленд (Camden's Highland Industrial Park) был оживлен, а его стоянка была заполнена, так как некоторые из крупнейших оборонных подрядчиков страны - Lockheed Martin, Aerojet Rocketdyne и General Dynamics - производят там твердотопливные двигатели, ракеты, пусковые установки и другие системы вооружения, которые оказались критически важными для вооруженных сил США, а сейчас находятся в центре внимания на Украине.

Камден долгое время зависел от оборонной промышленности. Например, с 1980 года корпорация Lockheed Martin производила здесь свою реактивную систему залпового огня M270 MLRS - гусеничную ракетную пусковую установку, которая может нести дюжину реактивных снарядов. Фреска с изображением этой системы покрывает всю заднюю часть одного из зданий в центре города.

Теперь предприятие Lockheed Martin здесь производит ракетную систему HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) так быстро, как только может.

HIMARS, несущая меньше ракет и реактивных снарядов, чем ее предшественница M270, но более подвижная, привлекает внимание всего мира тем, что помогает Украине отбиваться от русских захватчиков. И это проливает свет на оживление оборонной промышленности в Камдене.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пусковые установки HIMARS сыграли "огромную роль" в освобождении критически важных районов страны от русской оккупации. В конце прошлого года он вручил медаль, полученную [украинским] офицером HIMARS президенту США Джо Байдену.

Торговая палата Арканзаса назвала HIMARS "самой крутой вещью, сделанной в Арканзасе", обойдя более широко известные продукты, такие как [снеки] Cheetos.

А Lockheed Martin в последние месяцы получила почти на полмиллиарда долларов новых контрактов на производство HIMARS и управляемых ракет для Украины. Это значительная цифра, учитывая, что в 2020 году Арканзас экспортировал оборонную и аэрокосмическую продукцию всего на 1 млрд долл.

Местные официальные лица надеются, что экспансия Lockheed Martin и десятков других оборонных подрядчиков в индустриальном парке Camden's Highland Industrial Park, обусловленная спросом на оружие для Украины, приведет к росту в их регионе.

Торговая палата штата ожидает, что округ Уошито, где находится Камден, увидит приток новых сотрудников - всего до 1000 - в оборонные фирмы. Тем временем государственные, местные и отраслевые чиновники обдумывают, как лучше нанять и удержать этих сотрудников.

Горячо, холодно и снова горячо

M270 MLRS имеет большое наследие в Камдене. Основываясь на ней, Lockheed Martin в 1990-х годах разработала HIMARS в качестве более легкой и подвижной ракетной пусковой установки. Американские военные впервые представили новую систему в 2010 году, но в производстве она продержалась недолго. Армия и корпус морской пехоты США завершили свои заказы в 2013 году, и производственная линия в Камдене была остановлена в 2014 году.

Но вскоре он снова понадобилась Lockheed Martin. В 2015 году Государственный департамент США разрешил Объединенным Арабским Эмиратам приобрести 12 систем вместе с сооответствующими ракетами в рамках сделки на 900 млн долл. К 2017 году производство HIMARS возобновилось.

Тем не менее, это было сложнее, чем просто перезапустить производственную линию, по словам Бекки Уитроу, директора по развитию бизнеса дивизиона Missiles and Fire Control корпорации Lockheed Martin, cо штаб-квартирой в Гранд-Прери, штат Техас. Предыдущие пусковые установки HIMARS были изготовлены с использованием шасси, поставляемого правительством США; на этот раз Lockheed Martin пришлось создавать систему с нуля.

По ее словам, Lockheed Martin планировала произвести пусковые установки для ОАЭ, а затем остановить производство. Но в 2018 году армия США назвала высокоточное поражение на большой дальности одним из шести приоритетов своей модернизации, и вооруженные силы США выбрали пусковую установку HIMARS для применения из нее новой разрабатываемой ракеты большой дальности PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью более 310 миль. В 2019 году армия США заключила с Lockheed Martin контракт на сумму примерно полмиллиарда долларов на производство дополнительных пусковых установок HIMARS.

Чтобы реализовать контракт с ОАЭ и новые заказы для армии США, которая теперь планирует закупить 545 пусковых установок на сумму около 3 млрд долл, Lockheed Martin приобрела бывшую фабрику по производству подгузников рядом с другими зданиями, принадлежащими ей, в промышленном парке Хайленд.

Первоначально корпорация планировала изготавливать четыре пусковые установки HIMARS в месяц, но теперь может производить за это время шесть.

Скачок

Системы HIMARS впервые прибыли на Украину летом 2022 года. По данным Пентагона, США поставляют Украине 38 боевых машин HIMARS в рамках военной помощи Украине на общую сумму более 30 млрд долл, и 20 боевых машин уже поставлены.

Lockheed Martin предполагает, что оставшиеся 18 пусковых установок будут поставлены Украине в течении двух с половиной лет, по словам вице-президента дивизиона Missiles and Fire Control корпорации Джея Прайса.

На Украине "мы увидели, что HIMARS изменил правила игры", - заявил в январе начальник штаба армии США генерал Джеймс МакКонвилл. Джей Прайс говорит: "Если вы посмотрите на наш портфель заказов… и мы посмотрим на ракету [Precision Strike] Missile, которая будет запускаться из HIMARS, я бы сказал, что они должны быть очень эффективны в будущем конфликте".

К ноябрю Украина использовала HIMARS, чтобы ослабить русские возможности и контроль над территорией. Зеленский сказал, что HIMARS сыграли решающую роль в освобождении Харькова [так в тексте] на востоке Украины, а также Херсона, портового города на юге, который Россия оккупировала в течение восьми месяцев.

В число иностранных эксплуатантов системы теперь входят Румыния, Иордания и Сингапур. Польша, Эстония, Литва, Латвия и Нидерланды подписались, чтобы стать владельцами в ближайшие годы.

На Украине оружие HIMARS стало символом мощи; Зеленский во время визита к Байдену в декабре передал ему крест за боевые заслуги, врученный капитану ракетного подразделения HIMARS.

В феврале, когда Байден посетил Киев, Зеленский попросил боеприпасы большей дальности, такие ракеты ATACMS, который можно запускать с боевой машины HIMARS. Производственная линия ракет ATACMS компании Lockheed Martin открыта, но США публично не заявляли о намерении поставить это оружие на Украину.

По словам Прайса, Lockheed Martin в настоящее время готовится производить восемь боевых машин HIMARS в месяц в Камдене к третьему кварталу 2025 года.

В декабре подрядчик получил контракт армии США на сумму 431 млн долл на производство пусковых установок HIMARS с целью быстрого пополнения запасов США и их союзников и партнеров, отправивших оружие на Украину. Это произошло после ноябрьского контракта с армией США на сумму 14,4 млн долл на увеличение производственных мощностей линии HIMARS.

А в ноябре 2022 года корпорация получила контракт на сумму 521 млн долл на пополнение запасов управляемых ракет GMLRS, также поставляемых на Украину. Ракеты GMLRS производятся в одном из оригинальных цехов боеприпасного арсенала времен Второй мировой войны на территории Хайленда.

Lockheed Martin, у которой около 1000 сотрудников в Камдене, планирует нанять около 200 новых рабочих в течение следующих нескольких лет, чтобы увеличить производство HIMARS и другого оружия, отправляемого в Украину, такого как GMLRS, по словам Аарона Хакаби, исполнительного директора бизнес-операций дивизиона Missiles and Fire корпорации в Камдене.

Несмотря на планы по увеличению числа занятых, Lockheed Martin не нужно будет увеличивать площадь своего предприятия площадью 2,2 миллиона квадратных футов. Завод работает по изготовлению систем HIMARS в одну смену с 6:00 до 16:30 с понедельника по четверг, сообщил Хакаби Defense News, и будет добавлена ​​разделенная смена, что означает еще одну 10-часовую смену с некоторым перекрытием.

По словам Хакаби, Lockheed Martin наймет техников, сборщиков и контролеров, а также инженеров-технологов, химиков и механиков.

Подрядчик имеет партнерские отношения с Университетом Южного Арканзаса и набирает студентов из технической школы, расположенной прямо через дорогу от предприятия Lockheed Martin, для участия в программе ученичества. Lockheed Martin также присматривается к выпускникам Технического университета Луизианы и устанавливает новые отношения с Университетом Арканзаса.

Расширение в Арканзасе

В то время как Lockheed Martin планирует увеличить штат на несколько сотен сотрудников, ожидается, что и другие оборонные подрядчики по всему штату также добавят около 1000 рабочих в течение следующих нескольких лет. "Проблема сейчас связана с трудовыми ресурсами, - сказал Defense News президент Арканзасской торговой палаты Рэнди Зук. - Мы пытаемся помочь с этим".

Камден находится в отдаленном районе "намеренно из-за характера того, что там происходит", сказал Зук, поэтому окружающий регион должен подготовиться к приему новых сотрудников местных оборонных компаний.

Компания Aerojet Rocketdyne, которая находится в Камдене с 1979 года и производит более 75000 твердотопливных двигателей в год для таких видов вооружения, как ракеты Javelin, Stinger и Patriot, расширит свои промышленные возможности в городе. Подрядчик недавно объявил о запланированном строительстве объекта площадью 51 000 квадратных футов в индустриальном парке. По данным Aerojet Rocketdyne, штат компании в Камдене в настоящее время насчитывает более 1000 сотрудников.

Производство General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене включает предприятие по производству взрывчатых веществ и боевых частей, работающее по программам министерства обороны США, таким как 70-мм неуправляемые ракеты Hydra 70, боевые части ракет Hellfire и Javelin, и модульные заряды для 155-мм артиллерии.

В компании работает 320 сотрудников, но она расширяется, чтобы разместить новую производственную линию по снаряжению [155-мм] снарядов M795. General Dynamics планирует перепрофилировать существующие объекты и построить дополнительные 15 000 квадратных футов площадей, а также нанять еще 60-90 рабочих.

Приток новых работников оборонки не является чем-то беспрецедентным. Джеймс Ли Силлиман, исполнительный директор Ouachita Partnership for Economic Development, сообщил Defense News, что, когда в 1944 году открылся Военно-морской арсенал Шумейкер (Shumaker Naval Ammunition Depot), он привлек 25 000 рабочих в Камден. Рабочие спали на улице и арендовали койки в домах местных жителей на восемь часов.

По словам Силлимана, оборонная промышленность помогла стабилизировать местную экономику после того, как два десятилетия назад закрылась бумажная фабрика International Paper Co., и большинство ее 600 сотрудников покинули этот район.

За последние пять лет многие местные предприятия оборонных подрядчиков выросли; Lockheed Martin, например, за этот период удвоила свое присутствие. По словам Силлимана, этот приток привел к строительству нового жилья, а также к появлению нескольких новых предприятий, обслуживающих более молодую аудиторию, включая микропивоварню.

По его словам, чтобы справиться с ожидаемым бумом новых рабочих и их семей, город ведет переговоры с несколькими застройщиками о строительстве большего количества индивидуальных и многоквартирных домов.

Силлиман добавил, что он надеется, что Камден пожнет плоды.

"Занятость в розничной торговле следует за рабочими местами в производстве, поэтому, чем больше рабочих мест в производстве у вас есть в сообществе, тем быстрее растет розничная торговля".

Граффити известного американского стрит-художника Kiptoe с изображением боевой машины реактивной системы залпового огня M270 MLRS, украшающее стену одного из домов в центре Камдена (штат Арканзас). Корпорация Lockhed Martin производила боевые машины РСЗО M270 MLRS на предприятии в Камдене с 1980 года (с) Jen Judson / www.defensenews.com