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НАТО поставляет ВСУ рухлядь и металлолом

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Украинские военные на военной базе недалеко от Киева
Украинские военные на военной базе недалеко от Киева.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

ВСУ показали технику НАТО: "Хлам и мусор"

Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что бóльшая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии, пишет Dziennik. Это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ.

Яцек Тохман (Jacek Tochman)

Палата представителей США 23 декабря проголосовала за принятие проекта федерального бюджета с пакетом экономической и военной помощи Украине на сумму 45 млрд долларов. Основные позиции расходов – это передача Украине имущества из "военных резервов" на сумму до 14,5 млрд долларов, 9 млрд долларов на закупку военной помощи Украине и 13,37 млрд долларов на финансовую поддержку этой страны.

Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что бóльшая часть вооружения находится в плохом техническом состоянии. Прямо говоря, это просто металлолом и рухлядь, что подтверждают сами военнослужащие ВСУ. Такое плачевное состояние техники объясняется тем, что она поставляется Киеву со старых военных складов.

Эксперты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) также подтверждают, что бóльшая часть оружия с Запада поступает на Украину из старых военных резервов. ЕС и США уже передали для нужд ВСУ очень большое количество военной техники, но сделали это для того, чтобы освободить склады и пополнить их новым вооружением.

Очистка складов от хлама очень выгодна Западу. Прежде всего, это позволит максимально модернизировать собственные запасы вооружения. Так что ЕС и США наводят порядок в своих арсеналах, а украинским военным остается брать то, что дают.

Как сообщает SkyNews, главными выгодоприобретателями такой помощи являются американские военные концерны, в частности, Raytheon, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Они уже заключают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и их союзников по Альянсу.

"Если говорить, например, о переносном зенитном ракетном комплекте Stinger, то, помимо Америки, украинцам его передали Дания, Италия, Латвия, Литва и Нидерланды. Американский Raytheonуже заключил контракт на сумму 625 млн долларов на восполнение их численности на складах", – сообщили британские журналисты.

В Европе основными бенефициарами венных действий на Украине являются французский Thales и британский BAE Systems.

Недавний визит Зеленского в США, где он лично встретился с Байденом и выступил на совместной сессии обеих палат Конгресса, в мире был воспринят неоднозначно. Например, в Западной Европе визит воспринимался как символическое послание миру о том, что США продолжат активно поддерживать Украину в своих интересах и будут стараться продлевать украинско-российский конфликт, поставляя украинским ВС оружие со своих складов.

Зеленский, в свою очередь, считает, что этот визит принесет положительные результаты – как никак речь идет о новом пакете военной помощи на 1,8 млрд долларов, в который войдут современные ЗРК Patriot. Киев также намерен получить боеприпасы для HIMARS, 105-мм гаубиц и противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM.

Под видом военной помощи США преследует свои цели и лоббирует продажу оружия в интересах собственного ВПК. В действительности это всего лишь диверсионный шаг т.н. Запада, который хочет использовать выделенные средства для модернизации своего вооружения, которое придет на смену переданный Украине металлолому.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Дания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
США
Украина
Продукция
HIMARS
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Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
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