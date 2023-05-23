Кулеба заявил о готовности обсуждать мирную инициативу Африки, но без заморозки конфликта

По словам главы МИД Украины, Киев открыт к диалогу "со всеми, кто хочет говорить, искать решение"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Киев открыт к диалогу со странами Африки, предлагающими содействие в прекращении боевых действий на Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"К нам, действительно, едет группа африканских лидеров. Мы открыты к диалогу со всеми, кто хочет говорить, искать решение", - прокомментировал он мирную инициативу ряда африканских стран в эфире информационного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам. При этом министр подчеркнул, что у этих африканских лидеров на данный момент нет мандата Африканского союза, поэтому они будут говорить от имени своей группы, а не всего континента.

Глава МИД Украины заявил, что украинские власти готовы обсуждать мирные предложения, если они учитывают два принципа. "Первый принцип - в основу любого плана не может быть положена идея юридического или фактического перехода территорий Украины под контроль России. И второе - не может быть никакой речи о замораживании конфликта", - сказал Кулеба.

Он вновь заявил, что, с точки зрения Киева, урегулирование конфликта должно происходить на его условиях. "Нужно избежать выдвижения бесконечного количества мирных планов", - уверен Кулеба.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Он выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас идут консультации о графике поездки. Ожидается, что мирная миссия посетит Москву и Киев еще до начала саммита Россия - Африка, который состоится во второй половине июля в Санкт-Петербурге.