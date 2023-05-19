ЮАР рассказала о консультациях по поездке мирной миссии стран Африки в Москву и Киев

Администрация президента республики не подтвердила и не опровергла наличие планов направить в Россию в предстоящие выходные представителя для согласования деталей такой поездки

ПРЕТОРИЯ, 18 мая. /ТАСС/. Администрация президента ЮАР не подтвердила и не опровергла в четверг ТАСС наличие планов направить в Москву в предстоящие выходные представителя для согласования деталей поездки в РФ мирной миссии стран Африки в целях поиска путей для урегулирования украинского кризиса.

"Если и когда возникнет для нас необходимость сделать [соответствующее] объявление, то мы сделаем это", - заявил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. Он отметил, что сейчас "идут интенсивные консультации" с заинтересованными сторонами по различным аспектам планируемой поездки мирной миссии стран Африки в Москву и Киев.

Между тем журнал Jeune Afrique сообщил, что глава независимой некоммерческой организации Brazzaville Foundation, которая содействует поездке мирной миссии африканских стран, Жан-Ив Оливье направляется в Москву. По словам Оливье, он вылетает в российскую столицу 19 мая с тем, чтобы на месте уточнить несколько деталей миссии. Brazzaville Foundation разрабатывает инициативы в области предотвращения и разрешения конфликтов, ее штаб-квартира находится в Лондоне.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. Как сообщил 17 мая генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангора, делегация в составе президентов шести указанных государств Африки готова начать свою миссию в начале июня. Согласно радиостанции Radio France internationale, сначала миссия намерена посетить Киев, где проведет два дня, а затем Москву.