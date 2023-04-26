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ТАСС

Глава Роскосмоса проинформировал партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Соответствующие письма направлены администратору NASA Биллу Нельсону, генеральному директору Европейского космического агентства Йозефу Ашбахеру, президенту Канадского космического агентства Лизе Кемпбелл и министру образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Кейко Нагаоке

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов направил письма главам космических агентств стран-партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российской госкорпорации во вторник.

"Сегодня генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов проинформировал глав космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции об одобрении правительством Российской Федерации продления участия России в проекте до 2028 года", - отметили в пресс-службе.

В частности, письма были направлены администратору Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Биллу Нельсону, генеральному директору Европейского космического агентства Йозефу Ашбахеру, президенту Канадского космического агентства Лизе Кемпбелл и министру образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии Кейко Нагаоке. "Программа МКС является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса, и я рад, что такая уникальная лаборатория продолжит свою работу и будет способствовать воплощению самых смелых замыслов человечества по освоению космического пространства", - привели слова Борисова в пресс-службе.

В ноябре прошлого года Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. В конце февраля 2023 года прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

12 апреля текущего года Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. 

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