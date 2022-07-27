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Naked Science

Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года

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Модуль «Звезда» Международной космической станции
Модуль «Звезда» Международной космической станции.
Источник изображения: «Роскосмос»

Приоритетом в пилотируемой космонавтике будет Национальная орбитальная космическая станция.

Россия уже приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года, заявил новый генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на первой встрече с Владимиром Путиным.

«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — уточнил он. К тому сроку «Роскосмос» сосредоточится на главной задаче в пилотируемой космонавтике — национальной орбитальной станции.

МКС начали создавать более 20 лет назад. В 1998 году вывели функционально-грузовой блок «Заря». Первая долговременная экспедиция — астронавта NASA Уильяма Шеперда и российских космонавтов Юрия Гридзенко и Сергея Крикалева — стартовала в октябре 2000-го. Они пробыли на орбите почти 137 суток. Сейчас там работает 66-я по счету экспедиция, в том числе космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

Изначально станцию предполагали использовать до 2015 года, потом срок продлили до 2020-го, а затем до 2024-го. Теперь участники программы — США, Япония, Канада и члены Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция) — хотят эксплуатировать МКС до 2030 года.

О намерениях покинуть проект Россия и ее представители говорили неоднократно: альтернативой видят национальную ОС, основой которой среди прочего выступят модули, изначально созданные для международной станции. Есть вероятность, что первый запустят в 2026 году.

Громче подобные призывы стали звучать после начала спецоперации на Украине и последовавших санкций Запада. В начале апреля Дмитрий Рогозин, на тот момент глава «Роскосмоса», получил ответы от NASA, ESA и CSA на требование снять ограничительные меры против предприятий госкорпорации, чтобы продолжать сотрудничество по МКС. Однако те, по его словам, оказались «под копирку». Тогда же Рогозин сообщил, что о ситуации доложат Владимиру Путину, а потом свое решение озвучат партнерам по проекту.

Подробнее о том, сможет ли Россия создать собственную орбитальную станцию и каковы ее перспективы, Naked Science писал здесь.

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