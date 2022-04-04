«Неприемлемо». Рогозин получил ответ NASA, ESA и СSA на требование снять санкции

«Или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет», — написал руководитель российского космического ведомства, комментируя ответ западных коллег.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал ответы, которые прислали представители американского, европейского и канадского космических агентств, на требования снять санкции с предприятий госкорпорации — Центрального научно-исследовательского института машиностроения и ракетно-космического центра «Прогресс».

По его словам, руководители NASA и CSA — Билл Нельсон и Лиза Кэмпбелл — ответили почти «под копирку». В письмах подчеркивается, что работа Международной космической станции — приоритет, поэтому агентства будут сотрудничать с соответствующими правительственными/федеральными организациями Канады/США, чтобы «способствовать дальнейшему сотрудничеству и эксплуатации МКС».

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер вовсе, по мнению Рогозина, сыграл «роль почтальона», переадресовав вопросов о санкциях государствам —членам Евросоюза.

«Нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо «Роскосмоса». К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет. <…> Позиция наших партнеров понятна: санкции сняты не будут. При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут. Считаю такое положение дел неприемлемым. <…> Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать это им не удастся, но намерения очевидны», — заявил Рогозин.

Поскольку восстановить нормальные отношения с партнерами по МКС можно будет только при снятии всех экономических ограничений с предприятий «Роскосмоса», руководитель госкорпорации решил в ближайшее время передать руководству страны предложения по срокам окончания сотрудничества с Европой, Соединенными Штатами, Канадой и Японией по программе Международной космической станции.

МКС начали создавать более 20 лет назад. В 1998 году вывели функционально-грузовой блок «Заря». Первая долговременная экспедиция — астронавта NASA Уильяма Шеперда и российских космонавтов Юрия Гридзенко и Сергея Крикалева — стартовала в октябре 2000-го. Они пробыли на орбите почти 137 суток. Сегодня там работает 66-я по счету экспедиция, в том числе космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

Изначально станцию предполагали использовать до 2015 года, потом срок продлили до 2020-го, а затем до 2024-го. Теперь участники программы хотят эксплуатировать МКС до 2030 года, однако Россия свое окончательно решение участвовать проекте после 2024-го пока не озвучивала. Альтернативой может стать национальная ОС, основой которой среди прочего выступят модули, изначально созданные для международной станции. Есть вероятность, что первый запустят в 2026 году.

Специалисты NASA, в свою очередь, изучают способы удерживать МКС на орбите и без участия Москвы, но от сотрудничества не отказываются.