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«Безумцы»: Рогозин потребовал от западных партнеров снять санкции, напомнив, куда может приземлиться МКС

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Международная космическая станция с пристыкованным модулем «Наука»
Международная космическая станция с пристыкованным модулем «Наука».
Источник изображения: Олег Новицкий, «Роскосмос»

Глава «Роскосмоса» обратился к руководству NASA, ESA и CSA с вопросом: «На кого может «приводниться» или «приземлиться» 500-тонная Международная космическая станция?»

«Роскосмос» направил обращения партнерам по Международной космической станции из других стран, в которых потребовал снять санкции с предприятий госкорпорации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дмитрий Рогозин. Пост он озаглавил так: «На кого может «приводниться» или «приземлиться» 500-тонная Международная космическая станция?»

«Эту карту составили американские астрономы, споря со мной. Но по ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят «псы войны», стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против «Роскосмоса», над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — написал руководитель ведомства.

Он уточнил, что требования адресованы NASA, а также космическим агентствам Европы и Канады (ESA и CSA).

Карта, которой Рогозин сопроводил пост в телеграм-канале

Источник изображения: РОГОZИН

Накануне Канада добавила в свой перечень антироссийских санкций Минобороны, Службу внешней разведки, Рособоронэкспорт, Казанский вертолетный завод, а также ракетно-космический центр «Прогресс» — дочернее предприятие «Роскосмоса».

Именно оно производит ракеты-носители семейства «Союз», которые задействуют в выведении на орбиту спутников и автоматических межпланетных станций. Кроме того, благодаря им запускают экспедиции на МКС. В санкционный список США самарский РКЦ «Прогресс» попадал еще в конце 2020 года.

С начала военной операции на территории Украины западные страны ввели множество ограничений против России, ее компаний, предприятий и граждан. Некоторые затронули космическую отрасль.

В ответ «Роскосмос» предпринял следующее: приостановил сотрудничество с ESA по пускам с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвал оттуда своих специалистов; отменил запуск спутников британской OneWeb; прекратил поставки ракетных двигателей в Соединенные Штаты и совместные с немецкими коллегами эксперименты на МКС. От совместной работы с NASA по автоматической межпланетной миссии «Венера-Д» Россия тоже отказалась, посчитав это неуместным.

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