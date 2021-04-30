Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?

Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции.

МКС – образцовая модель сотрудничества Запада и России. Но последняя заявила о намерениях создать собственную орбитальную станцию, а потому она постепенно прекратит использование МКС. Строительство орбитальной станции – дело не из простых, почему Россия так уверена в своих силах?

Недавно российские высокопоставленные деятели заявили, что Россия намерена выйти из проекта Международной космической станции и создать свою собственную орбитальную станцию. Данная новость привлекла повышенное внимание всего мира. Международная космическая станция считается образцовой моделью сотрудничества России и Запада. Заявление России означает, что сотрудничество между двумя сторонами, продолжавшееся более 20 лет, подходит к концу. Почему Россия приняла данное решение? Откуда у страны столько мощностей, чтобы построить собственную орбитальную станцию?

Серьезный характер старения конструкции МКС

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, Россия постепенно прекратит использование Международной космической станции и приступит к созданию собственной орбитальной станции, которая будет введена в эксплуатацию в 2030 году. Проект ждет одобрения Владимира Путина. Россия планирует покинуть проект МКС в 2025 году, сообщил Вице-премьер России Юрий Борисов.

Строительство Международной космической станции было начато в 1998 году в соответствии с соглашением о международном сотрудничестве 16 стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, государств-членов Европейского космического агентства и Бразилию. Общий объем инвестиций составил более ста миллиардов долларов.

Россия оказала существенную поддержку при строительстве Международной космической станции. Первым модулем и основой МКС является российский функциональный модуль "Рассвет". Россия также профинансировала строительство служебного модуля "Звезда", предназначенного для проживания и работы космонавтов на космической станции. Российский сегмент включает в себя стыковочный модуль "Пирс" и исследовательский модуль "Рассвет". Кроме того, по причине окончания эксплуатации всех американских шаттлов в 2011 году доставку экипажей к МКС и обратно осуществляет только Россия.

Изначально планировалось эксплуатировать станцию до 2015 года, затем дважды срок ее работы продлевали - до 2020 и 2024 года. На сегодняшний день оборудование Международной космической станции серьезно устарело. В 2020 году на станции несколько раз происходила утечка воздуха. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что многие элементы станции серьезно повреждены и нуждаются в замене. "После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту Международной космической станции".

По словам Джонатана Макдауэлла, астронома из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, первые модули станции, как российский, так и американский, уже стары. "Состояние конструкций МКС может привести к катастрофе, - заявил Юрий Борисов. - Мы не можем подвергать угрозе жизни".

Соперничество России и США за космическое пространство

После начала украинского кризиса Соединенные Штаты и другие западные страны приняли против России масштабные санкции, что повлияло на развитие российской космонавтики. Управляющий директор по науке и технологиям Государственной корпорации "Ростех" Юрий Коптев отметил, что контроль со стороны США за импортом элементов является одной из многих проблем, стоящих перед российской космической отраслью.

В связи с этим в последние годы развитие Международной космической станции, как одного из немногих сохранившихся проектов российско-американского сотрудничества, оставляет желать лучшего. Джонатан Макдауэлл считает, что у Соединенных Штатов нет желания устанавливать с Россией равноправные партнерские отношения в космической отрасли, и обе стороны вряд ли будут реализовывать крупные проекты.

По словам заместителя гендиректора корпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергея Савельева, за последние годы каналы прямой связи между "Роскосмосом" и NASA по целому ряду направлений заметно истощились. Россия и США больше не обсуждают различные проекты, которые соответствуют общим интересам обеих сторон, сотрудничество сводится к помощи России доставлять американских астронавтов на МКС и поставке Соединенным Штатам российских ракетных двигателей.

В ноябре 2020 года космический корабль Crew Dragon, созданный американской компанией SpaceX, впервые выполнил коммерческий пилотируемый космический полет и доставил четырех астронавтов на Международную космическую станцию. Это означает, что Соединенные Штаты сделали важный шаг на пути к восстановлению потенциала пилотируемой космонавтики и освобождению от зависимости от российских космических аппаратов.

Очевидно, что сокращение масштабов сотрудничества по проекту МКС говорит о том, что Россия и США намерены начать все с чистого листа. Более того, спор между двумя государствами по поводу космических вооружений становится все более очевидным. 27 июля 2020 года в Вене состоялись первые с 2013 года переговоры России и Соединенных Штатов по вопросам космической безопасности. Чтобы ограничить космическую гегемонию США, Россия предложила разработать договор об ограничении космических вооружений, запрещающий странам-участницам размещать в космосе любые виды оружия. Американская сторона осторожно относится к ограничению развертывания оружия и призывает к разработке норм поведения в космосе. Стороны так и не смогли договориться, в результате переговоры не дали существенных результатов.

12 апреля исполнилось 60 лет со дня полета советского космонавта Юрия Гагарина в космос. Воспользовавшись случаем, Россия еще раз уточнила свою позицию по космическому вопросу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы запретить гонку космических вооружений и обеспечить возможность мирного использования космоса на благо всего человечества. Однако некоторые аналитики считают, что из-за продолжающегося ухудшения двусторонних отношений соперничество между Россией и США в космической сфере может обостриться, что приведет к усилению гонки вооружений.

Откуда у России столько уверенности в своих силах?

Согласно информации на сайте Кремля, в ходе совещания по вопросам развития космической отрасли, проводимого 12 апреля, Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться, чтобы работа космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали первопроходцы. "Россия должна достойно поддержать статус космической державы в XXI веке". По сообщениям российских СМИ, на совещании Путин обсудил с соответствующими официальными лицами выход России из проекта Международной космической станции.

Согласно данным российского информационного агентства "ТАСС", Россия планирует передать свой сегмент МКС партнерам и уже начала с ними переговоры. Проект строительства собственной орбитальной станции готов и ждет одобрения президента.

12 апреля по всей России прошли мероприятия в честь празднования Дня космонавтики. Героический образ Юрия Гагарина можно было увидеть повсюду на различных сайтах и в социальных сетях. Россия намеренно торжественно отметила День космонавтики для того, чтобы вспомнить славу прошлого и продемонстрировать свои амбиции в космической отрасли.

Россия, унаследовавшая научно-технические достижения Советского Союза, в последние годы постоянно наращивала космическую мощь и сохраняла свой статус космической державы. Государство обеспечивает развитие космонавтики на систематической основе, а также постоянно расширяет масштабы научно-технических исследований и разработок в данной сфере.

В частности, космическая деятельность как приоритетное направление развития России прописана в "Законе Российской Федерации о космической деятельности". В январе 2020 года была принята государственная программа "Космическая деятельность России" на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.

Российская спутниковая система "ГЛОНАСС", американская GPS, европейская "Галилео" и китайская "Бэйдоу" являются четырьмя основными спутниковыми системами навигации в мире. В период до 2034 года Россия планирует запустить 46 навигационных спутников "ГЛОНАСС".

В 2015 году Владимир Путин выпустил распоряжение о формировании Военно-космических сил посредством объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. Как заявил в июле прошлого года главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин, с момента своего создания российские Воздушно-космические силы претерпели большие изменения со стороны вооружения и военной техники, доля современных вооружений составляет более 70 процентов.

Согласно недавно обнародованному плану, первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год, в дальнейшем будут выполняться регулярные миссии по исследованию Луны, а к 2035 году Россия планирует собрать лунную базу.

Чжан Вэйкан (张韦康), Чэнь Тин (陈汀) – консультанты по вопросам Европы и Азии международного отдела агентства «Синьхуа»