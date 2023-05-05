Войти
Известия.ru

Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы

343
0
-1
Источник изображения: Фото: NASA

NASA: продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержано всеми странами-участницами

Национальное управление США по аэронавтике (NASA) сообщило, что продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года поддержали все страны-участницы программы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте NASA 27 апреля.

Отмечается, что речь идет о США, Японии, Канаде и государствах Европейского космического агентства (ESA). Они поддержали эксплуатацию станции до 2030 года. Россия, в свою очередь, подтвердила, что поддержит продление использования МКС до 2028 года.

Ранее в этот день глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах. По его словам, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции.

25 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
Похожие новости
12.08.2022
Участники МКС подтвердили готовность работать над ее использованием после 2024 года
28.07.2022
NASA заявили, что международное взаимодействие является ключевым аспектом работы МКС
27.07.2022
Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года
31.05.2021
Глава NASA надеется на продолжение сотрудничества с Россией по МКС
30.04.2021
Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:39
  • 48872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского