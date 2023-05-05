Продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержали все страны-участницы

NASA: продление эксплуатации МКС после 2024 года поддержано всеми странами-участницами

Национальное управление США по аэронавтике (NASA) сообщило, что продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) после 2024 года поддержали все страны-участницы программы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте NASA 27 апреля.

Отмечается, что речь идет о США, Японии, Канаде и государствах Европейского космического агентства (ESA). Они поддержали эксплуатацию станции до 2030 года. Россия, в свою очередь, подтвердила, что поддержит продление использования МКС до 2028 года.

Ранее в этот день глава NASA Билл Нельсон заявил, что МКС сведут с орбиты в 2030–2031 годах. По его словам, для продолжения работы на околоземной орбите будут использоваться частные коммерческие станции.

25 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов уведомил иностранных партнеров по МКС о продлении участия России в проекте до 2028 года.

О том, что эксплуатация российского сегмента МКС продлена правительством до 2028 года, стало известно 12 апреля в ходе встречи Борисова с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава «Роскосмоса» добавил, что в связи с продлением возникла еще одна тема для обсуждения в космической отрасли — это создание Российской орбитальной станции (РОС).