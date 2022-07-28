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ТАСС

NASA заявили, что международное взаимодействие является ключевым аспектом работы МКС

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA/ESA

По словам директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Роберта Кабана, астронавты продолжают работать несмотря ни на что

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Международное взаимодействие и сотрудничество являются одними из ключевых аспектов работы Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в среду помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Роберт Кабана на Научно-исследовательской конференции МКС, проходящей 25-28 июля в Вашингтоне.

Он отметил, что недавно сопровождал главу NASA Билла Нельсона в поездке во Францию, в рамках которой у них состоялась встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. "Мы обсуждали важность международных партнерских связей и сотрудничества", - подчеркнул Кабана, отметив, что "из космоса не видно государственных границ".

"На станции постоянно находится экипаж, специалисты из Японии, Европейского космического агентства (ЕКА) и всех его партнеров, Канады, России, наши [американские астронавты] работают сообща. И экипаж вынужден работать в этих условиях. А это тяжелые условия, мы должны поддерживать работу космической станции, иначе они просто не выживут", - продолжил Кабана.

"Нужно работать как одно целое. И несмотря ни на что мы продолжаем делать это", - подчеркнул помощник главы американского космического ведомства. "Глава NASA [на встрече с Макроном] предложил отправить всех мировых лидеров на космическую станцию, где им придется уживаться", - в шутку добавил Кабана, подчеркнув, что "взаимодействие между людьми является ключевым аспектом" работы МКС.

[b]Выход России из программы МКС[/b]

В минувший вторник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода страны из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В апреле 2021 года Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС.

В конце февраля текущего года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, заявлял, что в силу финансовых ограничений сложно одновременно реализовать проект МКС и строительство новой станции. По его словам, нужно предусмотреть определенный "период перехлеста", когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно. В настоящий момент соглашение предусматривает эксплуатацию МКС до 2024 года. Весной госкорпорация и РКК "Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта РОСС. 

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Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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