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ТАСС

Россия и США разработали проект документа, регламентирующий сведение МКС с орбиты

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Источник изображения: Roscosmos State Space Corporation via AP

Как уточнили в госкорпорации, рассматриваются различные сценарии операции, в которых задействованы возможности обеих сторон

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Роскосмос вместе с американскими коллегами разработал проект технического документа, который регламентирует процесс сведения с орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Некоторое время назад мы с нашими американскими коллегами разработали проект технического документа, который регламентировал сведение МКС с орбиты, а точнее, технические аспекты сведения", - отметили в пресс-службе.

В частности, в разработанном проекте документа предполагалось использовать доработанные грузовые корабли "Прогресс". Теперь, напомнили в Роскосмосе, у NASA появилась возможность корректировать орбиту станции двигателями своих кораблей, поэтому теоретически их тоже можно использовать для выдачи тормозного импульса.

Как уточнили в Роскосмосе, рассматриваются различные сценарии сведения МКС с орбиты, в которых задействованы возможности обеих сторон. "Обсуждения ведутся как на рабочем уровне, так и на уровне руководства программы МКС. При этом помимо технических вопросов мы обсуждаем юридические и финансовые аспекты взаимодействия - обязательства сторон, распределение ответственности и другие", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь NASA проинформировало Роскосмос о конкурсе на проект создания космического корабля, специально предназначенного для сведения МКС с орбиты.

В апреле в интервью агентству Reuters директор NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на сотрудничество России и США по проекту МКС до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года. 12 апреля гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. Позже глава российской госкорпорации проинформировал страны - партнеры по МКС об этом решении.

Участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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