Участники МКС подтвердили готовность работать над ее использованием после 2024 года

Переговоры по данному вопросу провели представители Канады, России, США, Японии и Европейского космического агентства

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Представленные на МКС страны подтвердили готовность работать над возможностью использования станции после 2024 года в согласовании со своими правительствами. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте NASA сообщении об итогах заседания Многостороннего координационного совета МКС.

"Совет, в соответствии с задачей координации работы станции, обсудил продление операций на ней после 2024 года, - говорится в сообщении. - Каждый из партнеров подтвердил, что продолжит работать в рамках соответствующих правительственных процессов над продлением использования станции после 2024 года".

Во встрече приняли участие представители космических агентств Канады, России, США, Японии и Европейского космического агентства.

28 июля глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. 29 июля в эфире телеканала "Россия-24" Борисов пояснил, что точный срок выхода России из программы МКС будет зависеть от состояния станции.