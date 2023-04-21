Yonhap: Сеул не поставлял оружие Киеву ради сохранения стабильных отношений с Москвой

Российские власти комментируют ситуацию, которая еще не произошла, подчеркнули в администрации южнокорейского лидера

СЕУЛ, 20 апреля. /ТАСС/. Сеул не шел на поставки оружия Киеву, поскольку считает необходимым сохранить стабильность в отношениях с Москвой, решение о поставках не ограничено законами и зависит от действий России. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

Сотрудник администрации отметил, что характер поставляемой Украине помощи не изменился и что Республика Корея оказывает гуманитарную и финансовую помощь. "В нашем законодательстве нет положений, запрещающих поставку оружия в воюющие страны за рубежом. И в инструкциях МИД нет положений, которые запрещают оказание военной помощи третьим странам, попавшим в сложную ситуацию", - сказал чиновник.

"Причина, по которой мы не идем на это, состоит в том, что необходимо поддерживать стабильность в российско-корейских отношениях, поддерживая при этом курс международного сообщества по защите свободы украинского народа", - пояснили в администрации.

"Можно думать в обратном порядке: наши последующие действия зависят от России", - сказал высокопоставленный сотрудник администрации. Он добавил, что слова президента "основаны на здравом смысле" и что российские власти комментируют ситуацию, которая еще не произошла.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо "нарушены законы войны". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт. При этом он добавил, что в интервью Юн Сок Ёля "нет ничего кардинально нового". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР.