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ТАСС

Медведев предостерег Республику Корея от поставок оружия киевскому режиму

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Юлия Зырянова/ POOL/ ТАСС

По словам зампредседателя Совбеза, еще недавно южнокорейцы уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил об опасности планов Южной Кореи по поставкам оружия Украине.

"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие", - констатировал Медведев в публикации в среду в Telegram-канале. "Еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают", - напомнил он.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей - наших партнеров из КНДР?" - задался вопросом заместитель председателя Совбеза РФ.

"Что называется, quid pro quo ("услуга за услугу" - прим. ТАСС)", - описал он возможную ситуацию.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном в среду, не исключил, что Сеул может пойти на поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность ее населению или будут грубо "нарушены законы войны". 

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Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Персоны
Медведев Дмитрий
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