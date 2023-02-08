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ТАСС

Медведев назвал "хотелками" разговоры в Киеве про "корейский сценарий" для Украины

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Александр Астафьев/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

Зампред Совета безопасности России считает это первым шагом к признанию сложившихся территориальных реалий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал заявления из Киева про якобы готовность Запада разделить Украину "по корейскому сценарию" первым шагом к признанию сложившихся территориальных реалий.

"Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" - это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще - как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями", - написал политик во вторник в Telegram-канале. Он назвал такие рассуждения "тезисом для внутреннего использования, не более".

По слова Медведева, "примечательно здесь другое". "В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае - раздел на части. А по сути - это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", - указал он.

Замглавы СБ РФ напомнил, что "раздел по 38-й параллели (разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей - прим. ТАСС)" создал две самостоятельные страны. "А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", - подчеркнул Медведев.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Украина не имеет сил для победы, поэтому страны Запада готовы реализовать в регионе концепцию "двух Корей". До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступал с утверждением, что Киеву могут предложить "корейский вариант" урегулирования, предполагающий "условную 38-ю параллель".

Как комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности "корейского варианта" урегулирования на Украине является очередной уткой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заявление Данилова о том, что Россия якобы может предложить Украине "корейский вариант", слухами и домыслами. 

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Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Персоны
Медведев Дмитрий
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