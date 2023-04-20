Войти
Военное обозрение

В американской прессе: США неспособны нарастить для ВСУ производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним

350
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США неспособны нарастить для ВСУ производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним – ракет GMLRS. Да и с пополнением собственных складских запасов всего этого есть проблемы.

Об этом сообщается в газете The Wall Street Journal.

Как утверждает руководство компании Lockheed Martin, в значительной степени наращиванию объемов производства препятствует нехватка ряда комплектующих, к примеру, двигателей к ракетам GMLRS и другим реактивным боеприпасам.

Источник изображения: topwar.ru

Дефицит ракетных двигателей испытывают и другие производители в сфере ОПК соединенных Штатов. К примеру, с похожей проблемой сталкиваются и в Raytheon.

Конечно, американские оборонные компании берут на себя обязательства увеличить выпуск военной продукции в определенные сроки, но зачастую затем эти сроки пролонгируются. К примеру, напоминают в американской прессе, высшие менеджеры компании Lockheed Martin в 2022 году лично пообещали президенту страны Джо Байдену во время его посещения одного из предприятий корпорации, что удвоят производство противотанковых ракет Javelin к 2024 году. Но затем срок выполнения задачи решили продлить до 2026 года. То же самое произошло и с реактивными системами HIMARS, равно как и с боеприпасами к ним.

Мы думали, что сможем достичь этого раньше

- неуклюже оправдывался впоследствии во время одного из интервью финансовый директор Lockheed Martin Джей Малаве.

Некоторые из представителей американского ОПК объясняют невозможность быстро нарастить объемы производства отсутствием новых контрактов с Пентагоном. Оборонные компании не уверены, что они будут обеспечены крупными заказами на постоянной основе, поэтому не торопятся расширять свою производственную базу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Похожие новости
07.04.2023
Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США
03.04.2023
СМИ: США не могут нарастить производство снарядов для РСЗО HIMARS
02.02.2023
Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США?
27.01.2023
Американский ОПК извлекает прибыль из конфликта на Украине
24.11.2022
Украина разорила оружейные запасы Запада. На пополнение уйдут годы
01.08.2022
Достаточно ли у американцев управляемых ракет GMLRS для систем HIMARS ?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 10:53
  • 48224
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 09:44
  • 0
«Беглые» белорусы используют детей Донбасса в грязных играх
  • 20.04 08:21
  • 2
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 20.04 00:24
  • 50
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 19.04 22:15
  • 1
Ростех намерен передать активы Уралвагонзавода концерну «Техмаш» для выпуска артиллерии
  • 19.04 17:33
  • 0
В основе госполитики – забота о людях: Беларусь оказывает всестороннюю помощь украинским беженцам
  • 19.04 17:11
  • 0
Польская «Конфедерация» видит в Беларуси одного из основных участников системы безопасности региона
  • 19.04 15:30
  • 0
Эксперт: для налаживания производства электродвигателей для авиации нам потребуется более 10 лет
  • 19.04 06:43
  • 2445
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.04 06:15
  • 7
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 19.04 03:35
  • 1
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства
  • 19.04 03:30
  • 1
Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам
  • 18.04 18:22
  • 1
В Беларуси принято воспринимать Послание Президента как руководство к действию
  • 18.04 16:08
  • 4
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 18.04 15:08
  • 0
Последовательное усиление интеграции Беларуси и России – гарант стабильного развития Союзного государства