Украина разорила оружейные запасы Запада. На пополнение уйдут годы

Le Monde: Франция начала перевод экономики на военные рельсы

Помощь Украине истощила запасы западного вооружения, и на их восполнение уйдет не один год, сообщает Le Monde. Макрон ускорил производство военной техники, начав перевод экономики на военные рельсы. Теперь французские предприятия должны работать сверхурочно — все ради поставок Киеву.

По мере продолжения и обострения конфликта арсеналы западных стран опустошаются вплоть до критического уровня, в том числе и в США. Пентагон наращивает заказы на военную технику, но пополнить резервы будет непросто.

Как долго Запад сможет продержаться? Спустя девять месяцев после начала спецоперации на Украине растет беспокойство по поводу способности союзников Киева сохранять темпы поставок оружия, необходимого для того, чтобы украинская армия могла противостоять российским войскам. "Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Отныне страны должны пользоваться своими критическими резервами, если они хотят помогать Украине", — предупредил постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм в интервью 17 ноября.

Представленное как первый "высокоинтенсивный" конфликт после окончания холодной войны, противостояние потребовало чрезвычайно много военной техники. По данным экспертов, в разгар действий этим летом россияне и украинцы выпускали соответственно до 60 и 20 тысяч снарядов в день. Ожидается снижение этого показателя до 20 и семи тысяч выстрелов соответственно, утверждает Пентагон. <...>

Чтобы накормить Молоха высокоинтенсивного конфликта и позволить украинцам ответить на шквал огня со стороны России, Запад широко использовал свои арсеналы. В первую очередь это относится к США, которые обеспечивают две трети военной помощи. Пентагон официально поставил Киеву более миллиона снарядов с 24 февраля: 924 тысячи калибра 155 мм, 125 тысяч — 120 мм, 180 тысяч — 105 мм... То же самое и с переносным оружием, очень полезным в ближнем бою. За девять месяцев украинцы получили около 50 тысяч противотанковых ракет из американских запасов, в том числе более восьми с половиной тысяч Javelin — оружия, которое помогло Киеву в начале спецоперации. Также было поставлено около 1600 зенитных ракет Stinger и примерно три тысячи дронов Switchblade и Phoenix Ghost.

Сокращение военных расходов

Результат: западные резервы истощаются, а техника находится на критически низком уровне, в том числе и за Атлантикой. "Некоторые американские запасы достигли минимума, необходимого для военного планирования и обучения", — сказал Марк Канчиан, исследователь Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вашингтонского аналитического центра. По словам эксперта, США поставили в Киев треть своих запасов ракет Javelin и Stinger, а их резервы ракет GMLRS, которыми оснащены столь полезные украинцам установки HIMARS, находятся в неблагоприятном состоянии. "Чтобы помочь Украине, Соединенные Штаты истощили свои собственные запасы основного оружия", — часто говорят исследователи из Центра новой американской безопасности (CNAS), еще одного аналитического центра в Вашингтоне. <...>

Как бы тревожно это ни звучало, такое положение не является сюрпризом. После окончания холодной войны и распада Советского Союза Запад сталкивался только с более слабыми противниками, будь то Ирак, Афганистан, Сомали, Ливия или Сирия. В итоге политические лидеры до последних лет продолжали сокращать свои военные расходы, стремясь получить "дивиденды мира" для финансирования другой политики. "Двадцать лет асимметричных конфликтов (...) привели к тому, что в результате арбитражных разбирательств были ограничены некоторые возможности", — признал начальник генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард во время слушаний в парламенте 13 июля.

Сокращение военных расходов еще более ощутимо сказалось на складских запасах, поскольку в последние десятилетия западные военные отдавали предпочтение самому современному оружию, такому как управляемые ракеты и высокоточные снаряды. Более эффективная техника стоит гораздо дороже, и это вынуждало штабы ограничивать объем своих заказов. "У западных армий была иллюзия сокращения объема за счет технологий. Однако, если управляемое оружие полезно на Украине, конфликт показал, что обычное вооружение, такое как артиллерия, по-прежнему играет важную роль", — пояснил Тибо Фуйе, сотрудник Фонда стратегических исследований (FRS).

Пополнить запасы

В такой ситуации Пентагон увеличивает заказы для пополнения своих арсеналов с лета этого года. 14 ноября американские военные снова заключили контракт с Lockheed Martin на 521 миллион долларов, чтобы получить ракеты GMLRS для систем HIMARS. 10 ноября США даже признали, что они намерены закупить у южнокорейских производителей 100 тысяч снарядов 155-мм с целью пополнения резервов, то есть чтобы направить их непосредственно на Украину. Это вызвало полемику в Сеуле, который принципиально отказывается поставлять вооружение странам, вовлеченным в конфликт.

Но это не единственная проблема. Западные компании, чьи производства были сокращены из-за падения объемов военных заказов, не успевают выполнять заказы. По мнению аналитиков, Lockheed Martin и Raytheon могут производить не более 2100 ракет Javelin в год. То есть, если не продублировать сборочные линии, американской армии понадобится четыре года, чтобы восполнить резервы. "США поставили Украине вооружений на сумму около 10 миллиардов долларов из своих запасов, но на их замену было заключено контрактов только на 1,2 миллиарда долларов. После того, как контракты будут подписаны, пройдет еще несколько лет, прежде чем новая техника поступит на склады", — отметил Марк Канчиан.

Однако не все боеприпасы находятся в одинаковой степени готовности: Вашингтон поставил Киеву 84 миллиона малокалиберных патронов, а американская промышленность производит более 8 миллиардов в год. Этого более чем достаточно, чтобы продолжить поставки на Украину.

"Ускоренная процедура"

Франция также пытается справиться с ситуацией как можно скорее. Французских производителей попросили работать в два раза больше. "Модели, ритмы, стандарты производства должны определяться по-разному", — сказал Эммануэль Макрон 13 июля. В конце июля министерство обороны заказало восемнадцать орудий "Цезарь" в рамках ускоренной процедуры, чтобы восполнить потерю пушек, поставленных на Украину. Производителю этого оружия Nexter рекомендовано сократить время производства с восемнадцати до двенадцати месяцев.

Кроме того, был начат аудит производителей вооружения, чтобы выявить наиболее уязвимые предприятия и посмотреть, как им можно помочь. "Мы должны сохранить цикл [времени], выявив слабые места: около двухсот предприятий из четырех тысяч, входящих в состав BITD [промышленно-технологическая база обороны, французская экосистема вооружений], не смогут увеличить темпы производства. Мы должны понять, связано ли это с нехваткой оборудования, ограниченными человеческими ресурсами или недостатком запасов, и принять соответствующие меры", — сказал министр обороны Себастьян Лекорню.

Главы предприятий готовы откликнуться на требования правительства. Тем не менее они удивляются небольшому количеству "твердых", заказов от французской армии, тех, с которыми определились. "Расширение производственных мощностей иногда требует значительных инвестиций. Производители могут получить их только в том случае, если у них есть соответствующий план заказов, чего государство нам пока не обеспечивает", — отметил глава одной крупной компании по производству вооружения. Сознавая медлительность процедур, министерство обороны обязалось направлять производителям "письма-обязательства", гарантируя им сроки и объемы заказов, не дожидаясь фактического подписания контрактов. Это явно свидетельствует о том, что Франция, как и другие западные страны, вступила на рельсы военной экономики.

Автор: Седрик Пьетралунга (Cédric Pietralunga)