Американский ОПК извлекает прибыль из конфликта на Украине

Военнослужащие армии США уверены, что их техника – лучшая в мире, но боевые действия порой заставляют задуматься, а так ли это. Фото Reuters.

Западные арсеналы пустеют, оружейные компании наживаются

Официальные лица США регулярно заявляют, что оказание помощи Украине является как моральным, так и стратегическим императивом. Украина якобы находится на переднем крае глобальной борьбы между демократией и авторитаризмом. Однако этот аргумент не выдерживает критики.

Во-первых, Украина сама является коррумпированной и репрессивной автократией, а не свободолюбивой демократией – даже если применять самое расширительное определение демократии. Во-вторых, события на Украине – это циничная борьба за ресурсы, а вовсе не противостояние добра и зла.

Трудно определить, насколько американские политические элиты и американская пресса на самом деле верят собственной пропаганде. У большинства из них имеются корыстные причины желать, чтобы Вашингтон продолжал свою прокси-войну с Россией.

Прежде всего финансовые выгоды американского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) огромны. Соединенные Штаты уже предоставили Киеву помощь в размере более 100 млрд долл., большая часть которых пойдет на оплату вооружений от Raytheon, Lockheed Martin и других производителей. При этом группа ястребов в Вашингтоне уже бьет тревогу по поводу того, что арсеналы США и их союзников по НАТО значительно истощились, а это означает новые заказы для военных подрядчиков.

Таким образом, для американского ОПК военный конфликт на Украине представляет идеальную возможность для заработка.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕДАЧИ ОРУЖИЯ УКРАИНЕ

Однако министр обороны США Ллойд Остин непреднамеренно раскрыл истинные мотивы передачи Украине вооружений. Он заявил, что целью Вашингтона является не просто помочь Украине отразить вторжение, но и ослабить Россию до такой степени, чтобы она больше не могла представлять угрозу для кого-либо.

Достижение такой цели, бесспорно, требует затяжных боевых действий на Украине – независимо от последствий для народа этой страны. Такая же циничная стратегия использовалась в Афганистане в 1980-е годы. Бывший советник по национальной безопасности президента США, видный политолог Збигнев Бжезинский позднее рассказывал, что администрация Картера начала поставлять оружие моджахедам еще до того, как Москва вмешалась в декабре 1979 года, чтобы поддержать пошатнувшееся прокоммунистическое правительство в Кабуле.

Цель Вашингтона в обоих случаях была одинаковой – запугать и обескровить противника. Тогда, как и сейчас, никого не беспокоили последствия для жителей страны, служащей ареной прокси-войны. Том Тветтен, высокопоставленный чиновник ЦРУ в 1980-е годы, позже признал, что у американских лидеров вообще не было никакого послевоенного плана для Афганистана.

АППЕТИТЫ АМЕРИКАНСКОГО ОПК

Информационное агентство газеты Wall Street Journal сообщило, что из-за истощения запасов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и необходимости удовлетворить нужды компания Lockheed Martin увеличивает производство, а компания Raytheon вернула бывших сотрудников на работу.

Возвращение пенсионеров на службу в Raytheon с практической точки зрения вызывает сомнения, так как давно уволенному персоналу нужно сначала повысить квалификацию. И в краткосрочной перспективе это никак не поможет увеличить производительность. Зато это создаст красивую картинку для инвесторов и СМИ. Благодаря этому с середины октября 2022 года акции компании выросли на 15%.

Корпорация Lockheed Martin, в свою очередь, удвоила производство ПТРК Javelin. А выпуск ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и ракет GMLRS к ним планируется увеличить на 60%. На фоне публичной демонстрации возможностей предприятия и заявлений о «непобедимости» РСЗО HIMARS акции компании с середины октября 2022 года подросли на 25% (с 388 до 486 долл.). Акции военно-промышленной корпорации Lockheed Martin начали свой стремительный рост 24 февраля 2022 года.

Представляется, что чем больше в российском, украинском и западном сегменте будет упоминаний о попаданиях либо применении РСЗО HIMARS, тем более уверенно будут себя чувствовать экономические показатели Lockheed Martin.

ИСТОЩЕНИЕ АРСЕНАЛОВ США

Американские военные специалисты признают, что Соединенные Штаты истощают собственные запасы вооружений из-за военной помощи Украине.

Сейчас Вашингтон продвигает «демократию арсенала» в конфликте на Украине, то есть снабжает украинские войска оружием, избегая своего прямого участия. Однако таким путем США рискуют лишиться значительной части собственных запасов вооружений – и при этом не имеют достаточной производственной мощности для их быстрого восполнения. Текущая ситуация может обнажить слабость Америки. А эта слабость, в свою очередь, может сыграть большую роль в последующем противостоянии великих держав.

США уже поставили Украине около 60 тыс. единиц противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и 25 тысяч ПЗРК, что составляет почти треть всех американских запасов. Президент Джозеф Байден явно не ожидал, что конфликт затянется так надолго, а меняющиеся условия вызовут необходимость отправки на Украину все большего количества вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). Теперь США сталкиваются с проблемой: продолжать вооружение Украины и тем самым обнажить свои запасы – либо оставить при себе то, что может пригодиться в будущем для собственной обороны.

Конфликт на Украине стал показателем проблем, с которыми столкнутся сами Соединенные Штаты в потенциальном конфликте против Китая или России. Если Вашингтон будет вынужден вступить в войну в Восточной Европе или в западной части Тихого океана, то потратит свои запасы критически важных боеприпасов в течение нескольких дней или недель. Вероятно, будут и серьезные потери танков, самолетов, боевых кораблей, которые являются дорогостоящими и трудно восполняемыми.

Практика показывает, что американское экономическое лидерство больше не основано в первую очередь на производстве. Нехватка квалифицированной рабочей силы и свободных производственных мощностей может замедлить перевооружение в военное время. Например, США не могут быстро нарастить производство ракет Stinger для Украины, потому что квалифицированной рабочей силы, необходимой для этого, больше нет.

Американские запасы ключевого оружия меньше, чем можно себе представить. Отчасти из-за производственных ограничений, а отчасти потому, что большая часть бюджета Пентагона, составляющего около 750 млрд долл., уходит на денежное обеспечение военнослужащих, здравоохранение и другие аспекты, помимо боеприпасов.

По данным новостного агентства Defence News, США уже задержали отправку техники, закупленной Тайванем еще в 2019 году, из-за проблем с ее наличием. Между тем американские чиновники и специалисты считают: несмотря на то что Украина сейчас на первом месте по приоритетности, нельзя забывать и о Тайване, потому что действия Китая становятся все более провокационными.

ОЦЕНКИ АМЕРИКАНСКИХ «МОЗГОВЫХ ТРЕСТОВ»

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в начале января 2023 года выпустил научно-исследовательский доклад о темпах расходования запасов боеприпасов на армейских складах США.

Результаты проведенного анализа показывают, что по некоторым позициям, отправляемым на Украину, восполнение арсеналов США займет годы. Как показывают приведенные в работе табличные данные, воспроизводство предприятиями американского ОПК 155-мм снарядов для гаубиц займет четыре-семь лет; зарядов для Javelin – пять-восемь лет; ракет для HIMARS – два-три года; ракет для Stinger – от шести до восемнадцати лет, в зависимости от темпов производства.

Американский ОПК теперь будет загружен заказами на годы вперед. И это одна из главных причин, по которой США заинтересованы в затягивании конфликта на Украине.

УТЕЧКИ АМЕРИКАНСКОГО ОРУЖИЯ С УКРАИНЫ

Госдепартамент США запланировал реализовать двухлетнюю программу по борьбе с утечками оружия на Украине. Как говорится в плановых документах, управление по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепа объявило грант на сумму 3,9 млн долл. или более на противодействие незаконному обороту оружия в Восточной Европе. Грант будет реализован в рамках ранее принятой в США программы контроля экспорта и безопасности границ. В рамках программы предусмотрено наращивание потенциала сил служб безопасности, сотрудников силовых структур и органов пограничного контроля на Украине и в соседних с ней государствах для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота некоторых современных видов обычного оружия.

Указывается, что контроль за незаконным оборотом оружия США планируют усилить за счет образовательных программ и тренингов для сотрудников правоохранительных органов в целевых регионах. Украина станет основным местом реализации программы. При этом авторы инициативы сообщают, что в дальнейшем проект может быть распространен и на региональных партнеров США в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Американские и, в меньшей степени, европейские оружейные концерны процветают на фоне затягивания конфликта на Украине. Именно они лоббируют отказ от мирных переговоров, так как станут основными бенефициарами продолжения боевых действий.

Поскольку для Соединенных Штатов события на Украине – это не только геополитические амбиции, но и возможность заработать, любые факты применения зарубежных «ноу-хау» на территории Украины можно и нужно оценивать исключительно с точки зрения выгоды.

Не будем забывать и о профессиональной заинтересованности в максимальном затягивании конфликта со стороны американских военных. На украинских полях сражений списывается бывшая советская техника, опробуются новые виды вооружений, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и ракет. Друг друга атакуют военнослужащие, вооруженные самыми современными видами легкого и тяжелого вооружения. Тестируются в реальном времени новые варианты ведения боевых действий. Используются новейшие спутниковые и электронные системы, эффективность которых во время обычных учений невозможно подтвердить.

Безграничная приверженность Вашингтона оказанию военной помощи Киеву создает столь же безграничную опасность. Сегодня созданы все условия для длительной войны на истощение, которая оставит Украину в руинах. Возникает вопрос, достаточно ли цинична администрация Джозефа Байдена, чтобы продолжать вести свою прокси-войну до последнего украинца.

К сожалению, учитывая прецеденты в американской истории, этот сценарий представляется вполне правдоподобным. Между тем с точки зрения собственных интересов Украина должна настаивать на переговорах, чтобы как можно скорее положить конец кровопролитию. Нынешняя политика Вашингтона одновременно безрассудна и жестока.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.