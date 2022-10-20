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Военное обозрение

Американская компания решила увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 в год на фоне событий на Украине

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Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS.
Источник изображения: EPA/FRANCIS R. MALASIG

Источник изображения: topwar.ru

Высокомобильная реактивная система залпового огня и противотанковый ракетный комплекс Javelin, который производится Lockheed в сотрудничестве с другим гигантом американской оборонной промышленности компанией Raytheon, вызывают растущий интерес со стороны заказчиков. Об этом заявили в компании Lockheed Martin.

Нет сомнений, что наращивание производства РСЗО происходит на фоне эскалации конфликта на Украине. ВСУ активно используют американские системы залпового огня в противостоянии российской армии. Сейчас компания Lockheed производит 60 единиц РСЗО HIMARS. Согласно планам компании, производство РСЗО HIMARS будет увеличено до 96 единиц в год.

К настоящему времени компания уже потратила 65 миллионов долларов на предварительное финансирование производства. Но в Lockheed рассчитывают, что в конечном итоге эта сумма будет возвращена американской администрацией.

Ранее Пентагон призвал увеличить производство HIMARS до 96 пусковых установок в год. Согласно заявке Пентагона, такое количество РСЗО будет выпускаться до 2028 финансового года включительно.

Известно, что по состоянию на 14 октября США передали Украине 38 РСЗО HIMARS. Из этого общего количества 20 HIMARS были предоставлены Украине по распоряжению президента США Джо Байдена.

Оставшиеся 18 РСЗО HIMARS закупаются Пентагоном в рамках пакета вооружений на 1 миллиард долларов. Эти пусковые установки еще предстоит произвести Lockheed, и их доставка на Украину может занять годы, заявляли ранее в министерстве обороны США.

На РСЗО HIMARS возлагаются большие надежды и США, и Украиной. Как утверждают в Пентагоне, ее использование позволяет украинским военным поражать цели на значительном удалении от места расположения самих установок.

Таким образом, планы компании по увеличению производства РСЗО всецело связаны с событиями на Украине. Сейчас компания модернизирует предприятие в Камдене в штате Арканзас. Кстати, помимо HIMARS, планируется увеличить и производство ряда других видов вооружений, в том числе внедряя новые технологии.

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Страны
США
Украина
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HIMARS
Javelin ПТРК
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