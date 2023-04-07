Как поставки вооружений Украине влияют на оборонную промышленность США?

Увеличивать производство необходимо, чрезмерно увеличивать – опасно

На вооружении ВС США находятся две системы вооружений, которые изменили ход конфликта на Украине.

Одну из них можно носить на плече. Другая представляет собою 16 т стали на монструозных колесах. По оценкам американских военных экспертов, вместе они помогли замедлить ход конфликта на Украине.

«ДЖАВЕЛИНЫ» И «ХАЙМАРСЫ»

Первая система – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin – использовалась украинскими военнослужащими в начале конфликта, чтобы устраивать засады на российскую бронетехнику с крыш и из придорожных окопов. По мнению американских экспертов, ПТРК Javelin сыграл ключевую роль в том, что Россия не смогла быстро занять Киев.

Вторая система – ракетные комплексы М142 HIMARS – стала незаменимой в начале лета. Украинская армия использовала эту реактивную систему залпового огня (РСЗО) для обстрела ключевых позиций противника ракетами большой дальности. Это помогло сократить количественное преимущество России по части артиллерийского огня и выиграть время для планирования и подготовки контрнаступления в Харьковской области.

Важность для Украины – не единственное, что объединяет Javelin и HIMARS. Обе системы были произведены американскими оборонными компаниями и поставлены на Украину из запасов США в рамках пакета военной поддержки со стороны Вашингтона на общую сумму 18,3 млрд долл. Хотя в последнее время внимание мировой общественности переключилось на немецкие танки «Леопард», трансатлантические поставки «Джавелинов» и «Хаймарсов» укрепили мощь украинской армии на поле боя и повлияли на динамику конфликта.

Но как оружие изменило ход конфликта, так и конфликт повлиял на компании, которые производят оружие, и подверг испытанию их ограниченные возможности.

МЕЖДУ ДЕФИЦИТОМ И ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ

Украинский конфликт – или, по выражению одного бывшего сотрудника Пентагона, «Первая мировая война с оружием XXI века» – характеризуется высокоинтенсивными наземными боями. Это форма ведения войны, которая казалась устаревшей в век беспилотных летательных аппаратов и систем с искусственным интеллектом.

Огромное количество боеприпасов, необходимых для такого типа конфликтов, обнажило уязвимые места в оборонной промышленности США. Она вынуждена переходить от консервативного положения мирного времени к интенсификации производства в условиях дефицита запчастей и рабочей силы, сложившегося еще со времен пандемии COVID-19.

И хотя в Пентагоне всего пять так называемых основных оборонных подрядчиков, сеть компаний в их цепочках поставок чрезвычайно обширна и запутанна. Наращивание производства Javelin, HIMARS и ракет GMLRS – сложная, дорогостоящая и задача, требующая немалого времени.

Детальная схема цепочек поставок каждой из систем вооружения позожа на разветвленную сеть или ажурную паутину. «Хаймарсы» и GMLRS собираются из деталей и компонентов, сделанных на заводах в 141 городе США. Части «Джавелинов» производятся в 16 штатах. Обозреватели американской оборонной отрасли отмечают, что эти и другие подобные им сети могут оказаться под сильным напряжением без гарантий более конкретного спроса со стороны правительства США.

Конфликт на Украине уже дал значительный финансовый толчок оборонным подрядчикам. И некоторые полагают, что теперь эти подрядчики хотят извлечь выгоду из ситуации, стремясь получить более долгосрочные контракты. Но многие руководители американской оборонной отрасли отмечают, что страх падения спроса в будущем является сдерживающим фактором для строительства новых объектов и расширения мощностей.

«Украинский конфликт стал важным тревожным звонком для тех, кто принимает решения в Пентагоне, – говорит Мартин Рассер, директор по технологиям и национальной безопасности аналитического центра CNAS. – Мы видим необходимость в разработке новой промышленной политики для оборонного сектора».

Эксперты утверждают, что США скорее всего будет трудно обеспечить поставки своим украинским союзникам, если параллельно разразится другой крупный конфликт – например потенциально вероятная морская десантная операция Китая против Тайваня. «Если произойдет неожиданный резкий скачок спроса – например по какой-то причине мы вступим в войну с Россией или еще с кем-то, – это будет проблематично», – говорит Брэдли Мартин, эксперт аналитического центра Rand Corporation.

В этом случае под угрозой может оказаться способность США защитить себя. «В какой-то момент ситуация достигнет критического уровня с несколькими конфликтами одновременно», – утверждает источник, близкий к Государственному департаменту и Министерству обороны США.

СДЕЛАТЬ ТОЧНО И В СРОК

Javelin и HIMARS производятся одной и той же американской корпорацией Lockheed Martin. Первая система – на совместном предприятии с другим американским оборонным гигантом, Raytheon Technologies.

Два этих монстра вместе с Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics и составляют пятерку крупнейших подрядчиков, выполняющих большинство оборонных заказов в Соединенных Штатах. Технически Пентагон является их единственным клиентом, поскольку продажи другим странам должны проходить через федеральное правительство, притом что заказы по всему миру в мирное время, как правило, гораздо меньше поставок ВС США.

В погоне за эффективностью эти оборонные компании перешли на «производство без потерь» (lean manufacturing) – иначе говоря, на стратегию поставок «точно в срок» (just-in-time delivery), подразумевающую отсутствие большого количества запасных частей и компонентов на складе с целью экономии денег в капиталоемкой производственной системе.

Но некоторые специалисты утверждают, что такой рационализированный подход не годится для производства боеприпасов. «В оборонной промышленности, если вы убираете избыточные производственные мощности, наращивать производство будет гораздо сложнее, – считает Синтия Кук, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS). – Поэтому вопрос заключается в том, как нам увеличить темпы производства уникальной продукции военного назначения, чтобы соответствовать резко возросшему спросу».

После начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года главный чиновник Пентагона по закупкам Уильям Лаплант подчеркнул: необходимо, чтобы Министерство обороны США и промышленность уделяли больше внимания производству. «Эффективность одного человека – это уязвимость другого, – заявил он в декабре прошлого года. – И теперь нам требуются всеобщие усилия, начиная с ведущих оборонных компаний и заканчивая мелкими поставщиками». Можно считать, что Пентагон таким образом посылает прямой сигнал оборонным корпорациям, что в настоящее время они не справляются со своими производственными задачами.

КОНСОЛИДАЦИЯ БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Стремительная консолидация и оптимизация оборонной промышленности США – от 51 основного оборонного подрядчика в 1990-х годах до всего пяти сегодня – привела к исчезновению избыточных мощностей в оборонно-промышленном секторе США. Когда контроль над цепочками поставок находится в руках меньшего числа компаний, возможности дополнительного производства какой-либо критически важной детали, в случае если один из поставщиков не может ее поставить, крайне ограничены.

Все пять американских крупных оборонных подрядчиков тесно взаимосвязаны. Каждый из них снабжает других по различным программам, и при этом у всех есть свои собственные поставщики. Все это означает, что проблема для одного подрядчика – это проблема для всех. В 2019, 2021 и 2022 финансовых годах у Lockheed Martin было не менее 110 субподрядчиков для HIMARS и 60 для GMLRS, согласно анализу данных по четырем контрактам Пентагона. Причем некоторые организации поддерживали обе эти программы.

Возобновление производства и увеличение выпуска продукции – непростая задача. Некоторые производственные линии работают на пределе возможностей, в три смены, 24 часа в сутки. Поэтому расширение производства означает строительство новых объектов и наем большего числа работников.

Lockheed Martin выдала около 1 млрд долл. денежных авансов, полученных от Пентагона, мелким и средним поставщикам, «чтобы убедиться, что у них есть ликвидность, необходимая для продолжения работы», по словам главного исполнительного директора корпорации Фрэнка Сент-Джона. Корпорация также направила около 65 млн долл. на производство HIMARS, чтобы сократить время выполнения заказов и увеличить объемы поставок.

В начале декабря 2022 года ВС США заключили с Lockheed контракт стоимостью 521 млн долл. на пополнение запасов ракет GMLRS в США и контракт стоимостью 431 млн долл. на производство большего количества РСЗО HIMARS для США и их союзников.

К началу прошлого года корпорация Lockheed производила 48 систем HIMARS в год, а в нынешнем году собирается произвести уже 60. Но для достижения целевого показателя в 90 единиц потребуется еще от 18 до 24 месяцев. Корпорация также увеличивает производство ПТРК Javelin до 4000 в год – по сравнению с 2100, произведенными в прошлом году.

Субподрядчики Lockheed по GMLRS и HIMARS – это только часть общей цепочки поставок, причем крупные оборонные подрядчики не всегда имеют полный контроль над всей сетью. Для некоторых элементов GMLRS цепочка поставок насчитывает до десятка уровней. «Чего действительно необходимо добиться, так это существенного повышения надежности цепочек поставок, особенно поставщиков ниже третьего и четвертого уровней», – говорит Мартин Рассер из корпорации Rand. Без отладки четкой схемы трудно предсказать, где могут возникнуть проблемы.

И хотя ковидные ограничения давно позади, каждая компания «большой пятерки» сталкивается со сбоями в цепочках поставок и нехваткой деталей, а также с кадровыми проблемами. В частности, в дефиците микроэлектроника, ракетные двигатели, взрывчатые материалы, а также литье.

Из-за напряженной ситуации на рынке труда сроки изготовления микроэлектроники для корпорации Lockheed увеличились в два-три раза по сравнению с тем, что было до пандемии. При этом в ПТРК Javelin примерно 200 микросхем – и столько же, если не больше, в РСЗО HIMARS.

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ

Руководители американской оборонной промышленности говорят: им нужна уверенность в том, что, наращивая производство для Украины и других западных стран сегодня, они не окажутся в затруднительном положении из-за прекращения государственных заказов после окончания конфликта.

Несмотря на возрастающее давление, отмечают американские эксперты, существующий военно-промышленный потенциал США должен быть в состоянии обеспечить Украину необходимым оружием и пополнить запасы Пентагона в краткосрочной перспективе.

При этом жизнь и практика показывают, что американские производители продукции военного назначения используют конфликт на Украине, чтобы добиться дополнительного финансирования и дерегулирования отношений с Министерством обороны США в свою пользу.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.