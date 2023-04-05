Войти
Военное обозрение

Опубликован полный перечень вошедшего в новый пакет американской военной помощи Украине вооружения

409
0
0

Источник изображения: topwar.ru

4 апреля власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Полный список передаваемых видов вооружений, военной техники и оборудования опубликовало Министерство обороны США.

Во-первых, в новый пакет военной помощи вошло большое количество разнообразных боеприпасов. Это: боеприпасы для ЗРК Patriot, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм, минометные снаряды 120 мм, 81 мм и 60 мм, танковые боеприпасы 120 мм и 105 мм. Также в пакет военной помощи вошли ракеты с трубчатым пуском, системами оптического отслеживания и проводного наведения (TOW) и дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Украине передадут 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением, 3 радара воздушного наблюдения, противотанковые комплексы Javelin, минометы. Высокоточные авиационные боеприпасы также фигурируют в опубликованном Пентагоном списке военной помощи от США.

Во-вторых, украинские формирования получат от США около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов, 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к стрелковому оружию.

В-третьих, киевский режим получает большое количество специальной автомобильной техники. Это: 9 грузовых автомобилей со специальным оборудованием для противодействия беспилотным летательным аппаратам, 11 тактических машин для эвакуации поврежденной военной техники, 10 грузовых автомобилей, 10 прицепов для транспортировки тяжелой техники, 4 машины тылового обеспечения, 8 тяжелых бензовозов, 105 обычных бензовозов, а также запасные части к автомобильной технике и контрольно-диагностическое оборудование для проверки состояния автомобилей, их технического обслуживания и ремонтно-технических работ.

Наконец, Украина получит 61 танкер с тяжелым топливом, поскольку ситуация с топливным обеспечением действующих формирований также не очень хорошая.

США обязуются и далее оказывать финансовую поддержку киевского режима, а также осуществлять финансирование и организацию обучения личного состава украинских формирований, в первую очередь – специалистов, которым предстоит работать с военной техникой американского и европейского производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
Похожие новости
30.03.2023
Зеленский сообщил, что Запад направил на Украину неисправную систему ПВО
09.03.2023
Пентагон заявил, что США очень скоро могут поставить Украине первую батарею ПВО Patriot
09.02.2023
Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние
27.05.2022
Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы