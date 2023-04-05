Опубликован полный перечень вошедшего в новый пакет американской военной помощи Украине вооружения

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4 апреля власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Полный список передаваемых видов вооружений, военной техники и оборудования опубликовало Министерство обороны США.

Во-первых, в новый пакет военной помощи вошло большое количество разнообразных боеприпасов. Это: боеприпасы для ЗРК Patriot, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм, минометные снаряды 120 мм, 81 мм и 60 мм, танковые боеприпасы 120 мм и 105 мм. Также в пакет военной помощи вошли ракеты с трубчатым пуском, системами оптического отслеживания и проводного наведения (TOW) и дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Украине передадут 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением, 3 радара воздушного наблюдения, противотанковые комплексы Javelin, минометы. Высокоточные авиационные боеприпасы также фигурируют в опубликованном Пентагоном списке военной помощи от США.

Во-вторых, украинские формирования получат от США около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов, 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к стрелковому оружию.

В-третьих, киевский режим получает большое количество специальной автомобильной техники. Это: 9 грузовых автомобилей со специальным оборудованием для противодействия беспилотным летательным аппаратам, 11 тактических машин для эвакуации поврежденной военной техники, 10 грузовых автомобилей, 10 прицепов для транспортировки тяжелой техники, 4 машины тылового обеспечения, 8 тяжелых бензовозов, 105 обычных бензовозов, а также запасные части к автомобильной технике и контрольно-диагностическое оборудование для проверки состояния автомобилей, их технического обслуживания и ремонтно-технических работ.

Наконец, Украина получит 61 танкер с тяжелым топливом, поскольку ситуация с топливным обеспечением действующих формирований также не очень хорошая.

США обязуются и далее оказывать финансовую поддержку киевского режима, а также осуществлять финансирование и организацию обучения личного состава украинских формирований, в первую очередь – специалистов, которым предстоит работать с военной техникой американского и европейского производства.