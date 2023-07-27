Войти
ТАСС

Антонов заявил, что США спонсируют террористические планы Украины

252
0
0
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Посол РФ в США отметил, что Вашингтон скрывает истинные цели своей политики и манипулирует общественным мнением

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американские стратеги спонсируют террористические планы Киева, военная помощь США Украине приводит лишь к новым страданиям и смертям. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Действия Вашингтона, продолжающего накачку своих украинских марионеток оружием, за гранью морали и здравого смысла. США стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины. Лицемерно разглагольствуют о "помощи" республике. Манипулируют общественным мнением, скрывая истинные цели своей политики, - отметил дипломат, комментируя решение администрации США о направлении Киеву очередной партии военной помощи на $400 млн. - Единственное, чего добиваются Соединенные Штаты, - еще большего количества человеческих страданий и смертей. Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями".

"Ступив на путь войны, Вашингтон не в силах остановиться. Вместо того чтобы трезво оценить происходящее, местные стратеги спонсируют террористические планы киевских преступников. Например, продолжать атаки на Крымский мост, который не является военным объектом, так как давно не используется для перевозки грузов для ВС РФ, - добавил Антонов. - Сколько еще американских [боевых машин пехоты] Bradley должно сгореть, чтобы руководство США наконец осознало, что попытки победить нашу страну на поле боя приведут лишь к одному - бесславному поражению русофобов?"

Администрация США ранее объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $400 млн. В него вошли боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, а также 32 бронетранспортера Stryker, противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW, авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и более 28 млн патронов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Bradley
HIMARS
Hydra-70
Javelin ПТРК
NASAMS
Patriot ЗРК
Stryker
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.07.2023
Убойная тактика: ВФУ пытаются взломать российскую оборону пехотой
15.06.2023
Новая американская военная помощь Украине, включая бронетехнику для восполнения потерь
06.03.2023
Обновить арсеналы, увеличить продажи, стимулировать наступление
23.01.2023
"Неприятный сюрприз от США": как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 02:42
  • 0
10 otty+ ЛУЧШИХ КАЗИНО-ОНЛАЙН В РЕЙТИНГЕ ИГР НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ, РЕПУТАЦИИ И ДРУГИХ ПАРАМЕТРОВ 2023
  • 27.07 01:44
  • 53649
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 20:07
  • 2586
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.07 18:18
  • 6
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы